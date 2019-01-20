Дарить русским деньги? Зеленский резко высказался о бизнесе в РФ

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, заверил, что в ближайшее время выйдет из кипрской компании, владеющей компанией, снимающей фильмы на территории РФ.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в РФ – ред.), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение и в ближайшее время я выйду", - сказал он.

При этом, Зеленский признал, что в России продолжает работать компания "Green films", принадлежащая кипрской компании "Green Family LTD", в которой он является совладельцем.

По его словам, две других принадлежащих ей компании закрыто, а эта "еще не закрыта". Он объяснил, что "Квартал 95" получает роялти от всего товара, который производился до 2014 года. Зеленский привел в пример проект "Сваты", контракт по которому был заключен до войны с Россией.

"Контракт заключен на 10 лет. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 2021 года. С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет", - заявил он.

По его словам, на эти деньги, происходят съемки в Украине.

"Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь", - объяснил шоумен.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты проанализировали готовность шоумена управлять страной.