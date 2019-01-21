Названа главная цель врагов Украины на выборах президента

Главной целью Кремля на грядущих президентских выборах в Украине будет не столько победа условно "пророссийского кандидата", как демонстрация миру нелегитимности и неэффективности украинской власти.

Об этом говорится в материале "Апострофа", подготовленном Международным центром перспективных исследований.

Отмечается, что в России уже имеют опыт того, что даже самый пророссийский кандидат на посту президента будет вынужден проводить проукраинскую политику.

"Врагам Украины нужен провал легитимности украинских выборов, демонстрация миру, что Украина фальсифицирует выборы и использует админресурс несмотря на то, кто у власти - пророссийский или прозападный политик. На фоне массового подкупа, контроля СМИ, ограничений прав оппозиции, использование админресурса и силовых ведомств в интересах власти, без сомнения, что снова буден поднят тезис о том, что Украина - это "failed state", поддерживать и сотрудничать с которой - безнадежное и бесперспективное дело", – подчеркивают эксперты.

Поэтому для украинцев важно подходить к выборам ответственно и не соглашаться на подкуп избирателей кандидатами.

"Это должен осознавать каждый ответственный политик и государственный деятель. Это должен понимать и каждый украинский избиратель, которого будут пытаться втянуть, обещая "копейку" за голос в разных электоральных схемах (так называемых "каруселях" и т.д.). Хватит заниматься программированием бедности и воспринимать выборы как рынок, голосуя за того, кто больше даст. Время делать осознанный выбор на основе критической оценки кандидатов и их предложений. Ни одна предвыборная "тысяча или полторы" не стоит потери государственности, тысяч погибших на Востоке Украины, которые защищали нашу независимость и тех, кто до сих пор продолжает это делать", – говорится в материале.

Подробнее об этом читайте: Свободные, но не честные: в чем опасность президентских выборов.