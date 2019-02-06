Стало известно, когда украинцев начнут засевать президентской "гречкой"

Заниматься подкупом избирателей за два месяца до выборов – неэффективно, волны "засевания гречкой" стоит ждать ближе к дате голосования.

Об этом "Апострофу" рассказал гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

По его словам, кульминация подкупа избирателей будет ожидать Украину в последние дни марта.

"Технология подкупа по своей сути - это технология последних дней кампании, максимум последней недели кампании. А чем дальше от дня голосования, тем менее эффективна такая технология. Подкупать за два месяца до выборов - это неэффективное расходование средств, ведь 31 марта избиратель может просто забыть о фамилии своего благодетеля", – объясняет эксперт.

Подробнее о подготовке к покупке голосов читайте в материале "Апострофа": "Правильные" гинекологи и немного классики: как готовятся скупать голоса на выборах.