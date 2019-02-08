Скандал с наблюдателями России на выборах в Украине: появилась реакция Кремля

Россия не будет направлять на выборы президента Украины своих наблюдателей "по соображениям безопасности".

Об этом в пятницу, 8 февраля говорится в сообщении пресс-службы МИДа РФ.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в заявлении.

При этом, в Кремле настаивают на том, что отсутствие российских наблюдателей и отсутствие избирательных участков на территории РФ "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

Также МИД РФ уточнило, что такое решение было якобы "ожидаемым".

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - говорится в сообщении.

Подробнее об этом скандале, читайте в материале "Апострофа": Скандал с российскими наблюдателями: почему это выгодно Украине и России.