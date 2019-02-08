РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

17:11
​Стало известно, кто может стать "справедливым арбитром" на выборах в Украине
17:02
Православные паспорта: в сети высмеяли идею оккупантов Крыма сделать фейс-контроль в "Херсонесе"
17:02
Нет других певцов? В России недовольны выбором участника для Евровидения
16:55
Динамо - Мальме: полное видео матча
16:50
Скандал с наблюдателями России на выборах в Украине: появилась реакция Кремля
16:43
Трансформация: стало известно об уходе одного из ключевых менеджеров "Нафтогаза"
16:36
​Масштабная чистка в России: Путин уволил 11 генералов
16:35
На Прикарпатье мужчина обстрелял радиостанцию и ранил полицейского: фото
16:29
Гибель иностранцев в ДТП в Виннице: новые подробности, фото и видео
16:20
Где смотреть онлайн мужской спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
16:19
СМИ рассказали, почему азартные украинцы платят российскому "Чемпиону"
16:10
В Бразилии произошла страшная трагедия с юными футболистами: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал с наблюдателями России на выборах в Украине: появилась реакция Кремля

пятница, 08 февраля 2019, 16:50

Россия не будет направлять на выборы президента Украины своих наблюдателей "по соображениям безопасности".

Об этом в пятницу, 8 февраля говорится в сообщении пресс-службы МИДа РФ.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в заявлении.

При этом, в Кремле настаивают на том, что отсутствие российских наблюдателей и отсутствие избирательных участков на территории РФ "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

Также МИД РФ уточнило, что такое решение было якобы "ожидаемым".

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", - говорится в сообщении.

Подробнее об этом скандале, читайте в материале "Апострофа": Скандал с российскими наблюдателями: почему это выгодно Украине и России.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Скандал с российскими наблюдателями: почему это выгодно Украине и России

"Правильные" гинекологи и немного классики: как готовятся скупать голоса на выборах

В борьбе за власть украинские политики забывают о главном - Антон Геращенко

Бесславный Слава: к чему приводит политическая нерешитель­ность

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: