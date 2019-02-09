Дадут по рукам: украинцам рассказали, чем закончится скандал с россиянами перед выборами

Дипломаты делятся опытом решения скандала с российскими наблюдателями на выборах в Украине в других странах, например, случаем Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Обе страны тоже когда-то пробовали сыграть в похожую игру, но им быстро дали по рукам и предложили не создавать не нужную никому проблему. В ответ ОБСЕшники взяли на себя обязательства провести неофициальную работу с проблемной страной, чтобы там поняли, что им не следует направлять наблюдателей. В конце концов принимающая страна может просто никого не пропустить на свою территорию - под любым поводом, серьезным или нет. Все поймут, почему россиян просто отправят с Борисполя назад в Минск или Вену, посмеются, и никто к Украине не будет иметь претензий - подумаешь, вернули новых Петровых с Бошировыми назад в Россию. Негативным отношением к россиянам сейчас уже никого не удивишь. Но украинская сторона решила пойти на открытый конфликт, не только не имея при этом поддержки союзников, но напрямую противореча их рекомендациям, а в последние дни - настоятельным требованиям. Когда в Киев приехал Лайчак (главенствующий в ОБСЕ словацкий министр иностранных дел, - "Апостроф"), он прямо просил Климкина не делать этого и не нарываться на скандал. Но не услышали не только его, но и многих других друзей Украины. Такие вещи не забываются – очень скоро какая-то просьба Украины, возможно, намного более важная, чем пара российских наблюдателей, встретит холодный отказ", - рассказал "Апострофу" западный дипломат, работавший некогда в структуре ОБСЕ.

В результате всей этой истории западные дипломаты только пожимают плечами и раздумывают о том, зачем все это было нужно Украине. А слушая все более громкие заявления лидеров оппозиции и общественных активистов о подготовке массового подкупа избирателей и других многочисленных примеров готовящихся фальсификаций, многие из них уже прямо спрашивают – а не является ли это история дымовой завесой для массовых нарушений? Чтобы вместо наблюдения международные организации и СМИ обсуждали вопрос не допуска россиян?

Подробнее о том, почему в Украине решили не пустить россиян на выборы, читайте в материале "Апострофа": Украине может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами.