Украина может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами

Верховная Рада 7 февраля приняла резонансный законопроект №9524, согласно которому наблюдатели ОБСЕ с российскими паспортами не смогут попасть в Украину и работать на президентских выборах 31 марта. И на парламентских выборах осенью их тоже не будет… и на местных выборах в 2020 году… В общем, пока Россия остается государством-агрессором, ее гражданам запретили наблюдать за любыми выборами в Украине. За данное решение отдали свой голос 232 нардепа. Народные избранники аргументируют свое решение тем, что нужно всеми способами ограничивать влияние РФ на украинские выборы, и даже если россияне являются членами международных демократических институтов, все равно от греха подальше лучше не подпускать их к нашим выборам на пушечный выстрел. И в принципе такая логика справедлива, однако на Западе уже успели раскритиковать украинскую инициативу. Не поставят ли изменения в законодательство под угрозу легитимность президентских выборов, разбирался "Апостроф".

В гости без приглашения

Впервые о запрете работать российским наблюдателям в Украине заявил глава МИД Павел Климкин еще в январе. Позже, в феврале, аналогичное заявление сделал президент Петр Порошенко.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как Верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от РФ, - "Апостроф"). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ Верховного главнокомандующего будет исполнен", - подчеркнул Порошенко в эфире одного из телеканалов.

Впрочем, президент решил лишний раз не рисковать, оформляя данную инициативу в виде приказа, а позволил проявить себя парламенту. В стенах ВР соответствующий законопроект был зарегистрирован в понедельник, 4 февраля, а уже в четверг, 7 февраля, закон был принят за основу и в целом. В законе, конечно, прописан не прямой запрет на работу наблюдателей из России. Наблюдателем не может быть лицо, "которое является гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом". А так как оккупантом ВР признала только Россию, других вариантов быть не может.

А что же россияне? Как оказалось, они хотят попасть к нам на выборы, и даже очень. Еще до принятия закона, когда инициатива недопуска россиян была оформлена только в виде жестких заявлений, в российском МИД отметили, что будут добиваться появления своих наблюдателей на президентских выборах в Украине. А глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и вовсе напомнил, что его страна вообще-то, получила приглашение на украинские выборы, и отказываться от него не собирается.

Приглашала Россию, конечно же, не Украина, а Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которое действует под эгидой ОБСЕ. Именно это ведомство и занимается организацией международного наблюдения за выборами в разных странах мирах. В свою очередь, миссию БДИПЧ пригласил украинский МИД.

"МИД направил приглашение принять участие в наблюдении за выборами на адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина", - ответили "Апострофу" в МИД.

Однако есть нюанс: "МИД Украины официально проинформировало БДИПЧ ОБСЕ, что не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций", - добавили нам в украинском внешнеполитическом ведомстве.

То есть европейцев заранее предупредили: милости просим, но пожалуйста, без россиян.

Однако пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер заявил "Апострофу": "В соответствии с форматом миссии мы уже направили запрос всем государствам - участникам ОБСЕ о направлении наблюдателей для участия в миссии БДИПЧ".

А если запрос направлен всем государствам - участникам ОБСЕ, то значит, и России.

Россияне ОК?

В таком случае, имеет ли наше государство законное право не пустить россиян?

Все дело в том, что унифицированного международного законодательства по этому вопросу нет.

"Стоит учитывать отсутствие императивных норм международного права или обязательств приглашать все без исключения государства - участники ОБСЕ наблюдать за выборами", - уверяют в МИД.

С одной стороны, "Декларация принципов международного наблюдения за выборами", которую Украина подписала в 2006 году, указывает, что международная наблюдательная миссия может быть организована при условии, если страна, в которой проводятся выборы "приглашает или каким-либо другим способом выказывает свою готовность принять международные миссии".

Правда, в этом же документе указано, что "нельзя включить в состав международной миссии по наблюдению за выборами человека, который имеет какие-либо политические, экономические или другие интересы, которые могут повредить соблюдению точности и объективности при проведении наблюдения". А отрицать, что у российских граждан могут быть свои политические интересы в Украине - глупо. Но можно ли с юридической точки зрения сразу же всех граждан России считать по определению такими, кто желает повредить точность и объективность наблюдения за выборами?

А есть еще так называемый Копенгагенский документ 1990 года, в котором указано, что государства - участники ОБСЕ могут приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, допускаемом законом. Кроме того, в статье 8 документа указывается, что государства-участники ОБСЕ считают, что "присутствие наблюдателей, как иностранных, так и национальных, может повысить авторитетность избирательного процесса для государств, в которых проводятся выборы".

Теперь же украинское законодательство не позволяет приглашать россиян наблюдателями вообще ни в каком объеме.

Но, кроме правовых, есть в этой истории и политические нюансы. А они еще более запутанные. Например, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в своем Twitter вначале заявил, что российские наблюдатели в составе БДИПЧ - это ОК.

"Нормально, если в составе будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ", - отметил Волкер. После чего достаточно резко указал Украине – "Никаких игр!".

А потом, переспав с этой мыслью, дипломат подкорректировал свою позицию. "Необходимо помнить, что Россия является агрессором в Украине, а значит, озабоченность Украины безопасностью очень реальна", - написал Волкер.

В самом же БДИПЧ решение депутатов встретили с разочарованием.

"Решение об отказе в аккредитации гражданам одного из государств-участников является беспрецедентным и противоречит обязательствам всех государств - участников ОБСЕ приглашать наблюдателей от любых других государств - участников ОБСЕ", - заявила директор Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Таким образом, Украина оказалась между двумя группами рисков, когда на одной чаше весов - риски, связанные с безопасностью избирательного процесса, а на другой - имиджевые потери, вплоть до потенциального признания выборов президента недемократическими. И в этой непростой ситуации из двух зол нужно выбирать меньшее.

Но какое же зло меньшее?

Имидж или безопасность

Разберем первую группу рисков: стоит ли Украине опасаться дестабилизирующей работы российских наблюдателей? Действительно ли члены БДИПЧ ОБСЕ с российскими паспортами способны повлиять на избирательный процесс? В парламенте уверяют, что способны.

"По информации Службы внешней разведки Украины, Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов США", - заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Правда, в составе СММ ОБСЕ на Донбассе также присутствуют россияне. В разные периоды конфликта их количество варьировалось, но стабильно несколько десятков граждан РФ всегда включены в состав миссии. При этом особых претензий с украинской стороны по этому поводу никогда не звучало.

Но одно дело - россияне на Донбассе, и совсем другое дело - в Киеве.

"Так или иначе, влияние российских наблюдателей будет ощутимым, - поясняет "Апострофу" военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Во-первых, эти люди не являются непредвзятыми. Более того, совершенно очевидно, что их проинструктируют соответствующие спецслужбы РФ. Во-вторых, в самой РФ существуют огромные проблемы с выборами, как в Госдуму, так и с выборами президента. Неоднократно были факты многочисленных вбросов бюллетеней, влияния на исход выборов в пользу того или иного кандидата. То есть опыт у них колоссальный. И я не удивлюсь, если они поделятся этим опытом в интересах того или иного кандидата в Украине. Либо сами будут учувствовать во вбросах. Наблюдатели РФ могут проводить провокации, создавая ситуации, которые иностранным сообществом воспримутся как нарушения демократического процесса волеизъявления". Также эксперт подчеркнул, что не стоит забывать о серьезном политическом лобби России в Италии, Австрии, Франции, Германии.

"Нужно понимать, что речь идет о сотнях наблюдателей. И если среди них будет несколько сотрудников российских спецслужб, которые займут отдельную позицию, это не повлияет на общий вывод", - сказал "Апострофу" дипломат Богдан Яременко.

Но как быть со второй группой рисков - имиджевыми потерями. Не станут ли они настолько ощутимыми, что поставят под сомнение легитимность выборов?

Конечно, оставшись дома, российские чиновники начнут разгонять тезисы о "тоталитаризме хунты" и "недемократичных выборах". Но эффект от таких заявлений из-за границы, без реального присутствия на выборах, будет стремиться к нулю. И тут вступает в силу принцип обращения с российскими пропагандистами: пусть лучше сидят дома, обсуждая Украину в ток-шоу, чем приезжают в Славянск и снимают фейки о распятых мальчиках.

"Мы являемся членами ОБСЕ. Мы признаем все правила, процедуры, более того, как государство - участник организации мы их определяем вместе с остальными странами. Поэтому вносить изменения в правила, ограничивая представителей какой-то страны от участия в наблюдательной миссии - странное поведение, - добавляет Богдан Яременко. - Среди наблюдателей из какой угодно страны могут быть представители спецслужб или бывшие военные. Но они все едут в составе делегации ОБСЕ, а не как представители конкретной страны. И ОБСЕ отвечает за качество их работы".

Впрочем, по мнению экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, опасаться непризнания наших выборов международным сообществом не стоит.

"Демократичность выборов не зависит от присутствия представителей страны-агрессора на территории жертвы агрессии. Будет достаточно представителей европейских стран, международных организаций. Мы не должны быть более святыми, чем Папа Римский. У нас есть четкая собственная линия, мы ее определили, и мы не нарушаем никаких принципов ОБСЕ. А вот страна, которая нарушает, еще и нагло требует от той страны, на которую она напала, чтобы мы допускали ее представителей на свою территорию. Тут нужно было бы подумать представителям БДИПЧ со своей стороны не допускать россиян к участию в наблюдательной миссии", - прокомментировал ситуацию "Апострофу" Владимир Огрызко.

Неофициально дипломаты делятся опытом решения подобных случаев в других странах, например, случаем Азербайджана и Армении.

"Обе страны тоже когда-то пробовали сыграть в похожую игру, но им быстро дали по рукам и предложили не создавать не нужную никому проблему. В ответ ОБСЕшники взяли на себя обязательства провести неофициальную работу с проблемной страной, чтобы там поняли, что им не следует направлять наблюдателей. В конце концов принимающая страна может просто никого не пропустить на свою территорию - под любым поводом, серьезным или нет. Все поймут, почему россиян просто отправят с Борисполя назад в Минск или Вену, посмеются, и никто к Украине не будет иметь претензий - подумаешь, вернули новых Петровых с Бошировыми назад в Россию. Негативным отношением к россиянам сейчас уже никого не удивишь. Но украинская сторона решила пойти на открытый конфликт, не только не имея при этом поддержки союзников, но напрямую противореча их рекомендациям, а в последние дни - настоятельным требованиям. Когда в Киев приехал Лайчак (главенствующий в ОБСЕ словацкий министр иностранных дел, - "Апостроф"), он прямо просил Климкина не делать этого и не нарываться на скандал. Но не услышали не только его, но и многих других друзей Украины. Такие вещи не забываются – очень скоро какая-то просьба Украины, возможно, намного более важная, чем пара российских наблюдателей, встретит холодный отказ", - рассказал "Апострофу" западный дипломат, работавший некогда в структуре ОБСЕ.

В результате всей этой истории западные дипломаты только пожимают плечами и раздумывают о том, зачем все это было нужно Украине. А слушая все более громкие заявления лидеров оппозиции и общественных активистов о подготовке массового подкупа избирателей и других многочисленных примеров готовящихся фальсификаций, многие из них уже прямо спрашивают – а не является ли это история дымовой завесой для массовых нарушений? Чтобы вместо наблюдения международные организации и СМИ обсуждали вопрос не допуска россиян?