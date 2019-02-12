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​Появилась важная информация по россиянам на выборах в Украине

вторник, 12 февраля 2019, 16:15

МИД Украины отказало двум россиянам выступать наблюдателями на выборах президента еще до принятия закона о запрете.

Об этом сообщил политический директор МИД Алексей Макеев, передает "РБК-Украина".

По его словам, копия ноты от ОБСЕ была отправлена за 2 дня до принятия закона о запрете граждан РФ среди наблюдателей на выборах в Украине.

"А именно в тот день руководитель миссии представил список нашем заместителю министра в ЦИК, мы получили в списке двух наблюдателей из РФ. Но их имена не были переданы в ЦИК. Соответственно, они не были зарегистрированы, как официальные наблюдатели. Мы указали, что не будем присылать (в ЦИК, - ред.) и уже в день, когда был принят закон, руководитель миссии сказал, что, конечно, они не будут зарегистрированы в качестве наблюдателей. Регистрация наблюдателей - право Украины. Соответственно, такое решение было принято", - сообщил Макеев.

О вмешательстве России в украинские выборы читайте в материале "Апострофа":Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля".

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