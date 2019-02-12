Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля"

2019 год станет настоящим тестом для украинской демократии. Президентские и парламентские выборы не только перезагрузят власть, но и во многом определят будущее страны на последующие годы. Грядущий избирательный процесс или подтвердит статус Украины как жизнеспособного государства и откроет новое окно возможностей для структурных реформ, модернизации, или дестабилизирует политическую и экономическую ситуацию, приведет к росту социально-экономической турбулентности и политической конфронтации. Об угрозах и вызовах грядущих выборов "Апострофу" рассказал политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

Среди главных вызовов и угроз, которые могут повлиять на проведение свободных и честных выборов в Украине можно выделить:

1. Использование государственного бюджета как источника полулегального подкупа избирателей. Этот процесс может осуществляться в форме: монетизации субсидий, повышения минимальных заработной платы и пенсии, предоставления разовой социальной помощи, финансирования округов лояльных мажоритарных кандидатов, выделения миллиарда гривен новоиспеченному фонду президента Украины и др.

2. Скупка голосов, коррупция в процессе голосования и подсчета результатов, коррупция внутри избирательных комиссий. На президентских выборах, как правило, технологию прямого и косвенного подкупа избирателей применяют реже, чем на парламентских, но, учитывая жесткую борьбу за выход во второй тур, ее могут активно задействовать в этот раз. Подкуп может быть почти незаметным и реализовываться через сети депутатов-мажоритарщиков и представителей органов самоуправления. В 90-х годах политики подкупали избирателей преимущественно обещаниями. С 2000-х годов начался подкуп избирателей в виде "предвыборных" детских площадок, отремонтированных подъездов, школ. Позже начали применять технологию продуктовых наборов. Пока же подкуп избирателей осуществляется непосредственно деньгами. Совершенствование технологий построения "сетей" и контроля голосов - защищает скупку голосов от разоблачения. Кроме того, ответственность за подкуп в Украине является несовершенной и фактически не реализуется на практике, а законодательство по усилению ответственности пока повисло в воздухе.

3. Технология "мертвых душ". В связи с тем, что перепись населения в Украине последний раз проводилась еще в 2001 году, в реестр избирателей могут быть внесены так называемые "мертвые души", голосования которых является предопределенным. Учитывая организационные сложности, такую технологию может применять только провластный кандидат. Один из претендентов на пост президента Анатолий Гриценко заявил, что таких "мертвых душ" может быть до 1,5 миллиона. Учитывая нынешний расклад сил - это очень существенная цифра, которая может определить судьбу выборов. К этому можно добавить и не участие в голосовании большого количества трудовых мигрантов, которых насчитывается порядка 3-5 миллионов. Действующая процедура изменения избирательного адреса и голосования в консульских учреждениях слишком длительная и сложная. Кроме того, вызывает беспокойство отмена голосования в Российской Федерации.

4. Использование административного ресурса. Привлечение органов государственной власти и отдельных должностных лиц, полиции, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки и Генеральной прокуратуры Украины как институтов политического влияния и давления на оппонентов. Правоохранительные органы до сих пор остаются в Украине институтами политической конкуренции, которые активно используют особенно в избирательный период для воздействия на ход и результаты голосования.

Фактически ключевым правоохранительным органом в этот период является полиция, которая имеет 250 тысяч личного состава и первая реагирует и расследует нарушения избирательного законодательства. Сейчас от позиции Авакова зависит то, насколько на предстоящих выборах фальсификации будут грубыми и всеобъемлющими.

5. Концентрация медиа, организационно-финансовых ресурсов в руках власти и олигархов. Сейчас очевидно, что с десяток человек будут манипулировать выборами с помощью своих огромных ресурсов и значительно влиять на то, кто и какую поддержку будет получать. Угрозой также является цензура и давление на медиа. Ситуация со свободой слова в Украине достаточно напряженная. Все чаще происходят нападения на журналистов (не говоря уже о громких убийствах журналистов прошлых лет), а также применяется к ним физическое насилие.

6. Распространение фейковых новостей и использование технологии постправды. Фейковые новости, которые благодаря развитию социальных сетей и упрощению доступа граждан к ним, представляют значительную угрозу честному волеизъявлению.

7. Неровное отношение ЦИК к кандидатам. Сегодня Центризбирком фактически находится под контролем Банковой. С 17 членов комиссии пока назначены 16, отсутствует представитель "Оппозиционного блока". Кроме того, существует юридическая лазейка для признания нелегитимным новый состав Центральной избирательной комиссии, ведь голосование за увеличение числа ее членов прошло с нарушением регламента ВРУ - не был выдержан срок в 14 дней для представления альтернативного законопроекта.

8. Технология политического насилия. Применение насилия до, во время и после выборов; использование криминальных, полукриминальных и "военных" групп для нападения на противников и контроля за избирательным процессом. С 2014 года в Украине создана целая сеть организаций (преимущественно радикальных, крайне правых взглядов, с привлечением людей с боевым опытом), которые выступают как продавцы политического насилия. Эти организации могут быть использованы для срыва выборов на отдельных участках или давления на кандидатов или партии.

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9. Отсутствие голосования в отдельных регионах, в частности, в прифронтовой зоне. ЦИК предварительно обратилась в военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей с предложением оценить возможность проведения выборов с точки зрения обеспечения безопасности избирателей. Донецкая ВГА уже предоставляла свои негативные оценки. Поэтому отмена выборов в "серой зоне" вполне вероятна.

10. Ограничение внешнего наблюдения. С одной стороны, иностранные наблюдатели в связи с ограниченным временным промежутком пребывания в Украине не смогут отследить многочисленные нарушения, которые уже имеют место, в частности, подкуп избирателей. С другой стороны, у иностранных наблюдателей может быть ограничен доступ к выборам. Это связано с тем, что глава МИД Павел Климкин написал письмо Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ с просьбой направить наблюдательную миссию в Украину где, правда, отметил, что наша страна не будет принимать заявки от граждан России, которые выразят желание быть наблюдателями на предстоящих президентских выборах.

В свою очередь Верховная Рада 7 февраля приняла резонансный законопроект №9524, согласно которому наблюдатели ОБСЕ с российскими паспортами не смогут попасть в Украину и работать на президентских выборах 31 марта.

Между тем, в уставных документах соответствующей организации четко указано, что каждая страна-участница направляет своих наблюдателей, и формальный запрет на отправку российских наблюдателей делает невозможным участие БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении. Тогда как БДИПЧ ОБСЕ является единственной признанной международной организацией, которая может дать выводы относительно честности выборов.

11. Перенос конституционных сроков проведения президентских выборов. Такое возможно в случае повторного введения правового режима военного положения, хотя вероятность низкая. Однако, ситуация с безопасностью остается напряженной, и военная эскалация может стать причиной для введения еще одного срока военного положения, причем риск подобного сценария будет оставаться даже между первым и вторым туром выборов.

12. Вмешательство в выборы со стороны внешних игроков. Серьезным потенциально угрожающим для украинских выборов может стать влияние Российской Федерации. Несмотря на международные санкции, РФ продолжает вмешиваться во внутриполитические дела других государств, в том числе, путем деструктивного влияния на избирательные процессы, расшатывания и дестабилизации ситуации, разжигания розни и тому подобное. РФ успешно использует имеющиеся противоречия в странах для своих целей и играет на них, пользуясь прагматизмом европейцев.

Учитывая успешность вмешательства России во внутриполитические дела других государств, которому не смогли эффективно противостоять такие мощные страны как Великобритания и США, ситуация в Украине в 2019 году может иметь непредсказуемые последствия. Инструменты влияния России могут быть самыми разнообразными: информационные диверсии и провокации, кибератаки на серверы ЦИК, вбрасывание и распространение ложной, тенденциозной или искаженной информации о ходе событий в Украине и на временно-оккупированных территориях АР Крым и Донбасса, осуществление покушений на публичных лиц, усиление военного напряжения на Донбассе, совершение террористических атак. Таким образом, вмешательство России в украинские выборы в 2019 году может быть серьезной угрозой украинской демократии.

С другой стороны кейс "руки Кремля" может быть использован и в интересах украинской власти, которая таким образом будет бороться с конкурентами, выставляя их "предателями". Любого, кто не согласен с действиями власти, можно назвать "московским агентом" и не волноваться за контраргументы на объявленные им факты. То есть существует угроза гиперболизации российского влияния со стороны действующей власти для оправдания притеснений конкурентов, журналистов и представителей гражданского общества. Но угрозы российского вмешательства в украинские выборы это не снимает.

Итак, выборы в 2019 году покажут зрелость украинской политической элиты и устойчивость украинских политических институтов или их отсутствие. Избирательная кампания должна способствовать интеграции и целостности страны, а не новому расколу и конфликтам. Международное сообщество должно играть важную роль в содержании избирательной гонки в рамках демократических стандартов и не позволить основным заинтересованным сторонам пересекать красные линии в борьбе за власть. Позиция иностранных партнеров, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ, ООН, а также США и ЕС, будет очень важной для внутриполитического процесса.