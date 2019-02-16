Тимошенко объяснила директору МВФ, почему цена на газ после выборов будет снижена минимум вдвое

В субботу, 16 февраля, в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской безопасности конференции председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Стороны подробно обсудили социально-экономическую ситуацию в Украине, перспективы экономического развития нашего государства и вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Юлия Тимошенко отметила "необходимость продолжения сотрудничества с МВФ с учетом реальной ситуации в экономике и социальной сфере, чтобы вопрос макрофинансовой стабильности и социальной сплоченности, уровня жизни украинских граждан были сбалансированы, а не в конфликте".

Отдельно речь шла о приоритетах и вызовах на пути реформ в Украине после президентских выборов.

Во время Украинского ланча в пределах Мюнхенского форума по Юлия Тимошенко заявила, что уверена в том, что переговоры с МВФ продолжатся и завершатся принятием программы финансирования реформ, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения минимум вдвое.

Она отметила, что сотрудничество с Фондом является чрезвычайно важным для Украины. Но на условиях, которые не вредят интересам украинцев.

"Я не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов в месяц. И поэтому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", - заверила лидер "Батькивщины".

"Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить за первые полгода президентства, я как опытный политик на себя не беру", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, что 15-16 февраля Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Мюнхенской безопасности конференции, которая проходит в Мюнхене (Германия).