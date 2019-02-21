В Украине раскрыли пророссийскую политическую "пирамиду" во главе с нардепом: фото и аудио

Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния РФ на результаты будущего голосования на выборах президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для функционирования и реализации преступления использовались так называемые "грязные наличные", полученные незаконным путем. "Лица, привлеченные к этой деятельности, с самого начала осознавали ее противоправный характер и предусмотренную законом уголовную ответственность за свои действия", - подчеркнул заместитель председателя Службы Виктор Кононенко.

Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель сектора - старший избирательного участка - "десятки" - "двадцатки", которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

СБУ установила, что основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Руководители так называемых "полевых штабов", среди которых граждане РФ, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных компаний провластных кандидатов и партий.

"Средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создании начали предоставляться еще до официального старта президентской избирательной кампании", - отметил заместитель главы СБУ.

Формирование "пирамиды" продолжилось и после официального начала избирательной кампании, в январе 2019 года. Для этого поступали новые транши наличных в иностранной валюте, конвертировались в гривну и раздавались на местах.

"Размер оплаты труда так называемых "старших избирательных участков", которых сокращенно называют "СВД" и членов "десяток" рос пропорционально приближению выборов", - подчеркнул Виктор Кононенко.

Объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размера округов и численности участковых комиссий. К материалам дела также приобщены заявление одного из народных депутатов Украины, к которому обращались фальсификаторы. Сейчас СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля объединенные силы националистов проведут в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы".