РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

16:42
Повышение тарифов "Укрзализныци" убивает экспорт пищевой промышленности - эксперты
16:35
В штабе Зеленского заметили кремлевского политтехнолога
16:28
Нападение на активиста из "списка Гандзюк": сети возмутило решение по организатору и ход дела
16:20
"Динамо" получит мощную поддержку на битву с "Олимпиакосом"
16:19
В Украине раскрыли пророссийскую политическую "пирамиду" во главе с нардепом: фото и аудио
16:16
В Харькове возле мэрии устроили акцию с сожжением мусорки из-за повышения цен на проезд: фото и видео
15:59
Украина показала на выставке новейшую технику, которую используют для разведки на Донбассе: фото
15:55
Украинские биатлонисты провалили эстафету на чемпионате Европы
15:55
Чемпионат Европы по биатлону: видео и результаты одиночной смешанной эстафеты
15:53
40 тысяч роз и жемчужины Swarovski: как будет выглядеть сцена Оскара-2019
15:40
ANNA MARIA: о сне Джамалы, финале Нацотбора на Евровидение и конкурентах
15:31
Суд над Крысиным: одиозный адвокат титушковода пошел на хитрость
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине раскрыли пророссийскую политическую "пирамиду" во главе с нардепом: фото и аудио

четверг, 21 февраля 2019, 16:19

Служба безопасности Украины разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния РФ на результаты будущего голосования на выборах президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для функционирования и реализации преступления использовались так называемые "грязные наличные", полученные незаконным путем. "Лица, привлеченные к этой деятельности, с самого начала осознавали ее противоправный характер и предусмотренную законом уголовную ответственность за свои действия", - подчеркнул заместитель председателя Службы Виктор Кононенко.

Реализация проекта предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель сектора - старший избирательного участка - "десятки" - "двадцатки", которые должны обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

СБУ установила, что основным координатором сети является один из действующих народных депутатов Украины. Руководители так называемых "полевых штабов", среди которых граждане РФ, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в России, где осуществляли организацию избирательных компаний провластных кандидатов и партий.

"Средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создании начали предоставляться еще до официального старта президентской избирательной кампании", - отметил заместитель главы СБУ.

Формирование "пирамиды" продолжилось и после официального начала избирательной кампании, в январе 2019 года. Для этого поступали новые транши наличных в иностранной валюте, конвертировались в гривну и раздавались на местах.

"Размер оплаты труда так называемых "старших избирательных участков", которых сокращенно называют "СВД" и членов "десяток" рос пропорционально приближению выборов", - подчеркнул Виктор Кононенко.

Объемы финансирования сети в различных регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размера округов и численности участковых комиссий. К материалам дела также приобщены заявление одного из народных депутатов Украины, к которому обращались фальсификаторы. Сейчас СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля объединенные силы националистов проведут в Киеве "Вече достоинства за чистые выборы".

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как скандалы в оппозиционном лагере отразились на рейтингах кандидатов

Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля"

Претенденты, "техники" и пиарщики: кто и зачем идет в президенты Украины

Скандал с российскими наблюда­те­лями: почему это выгодно Украине и России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: