Новая социология: Зеленский и Порошенко сойдутся во втором туре

На выборах президента Украины в марте 2019 года шансы пройти во второй тур имеют три кандидата, из них самый высокий рейтинг – у шоумена Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

В частности, из тех украинцев, которые определились, за кого будут голосовать на выборах президента, 26,4% готовы поддержать Зеленского. За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 18%, за Юлию Тимошенко – 13,8%, за Юрия Бойко – 10,9%.

Социологи отмечают, что разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности, что означает, что по этим данным наиболее реальными парами во втором туре были бы Зеленский – Порошенко или Зеленский – Тимошенко, а также сохраняется высокая вероятность пары Порошенко – Тимошенко.

Напомним, подробнее о кандидатах на выборах президента в Украине читайте в материале "Апострофа": Претенденты, "техники" и пиарщики: кто и зачем идет в президенты Украины.