Претенденты, "техники" и пиарщики: кто и зачем идет в президенты Украины

Президентские выборы 2019 года бьют рекорды по количеству кандидатов. 8 февраля ЦИК огласила окончательное число претендентов на пост президента - 44 человека. Не все из кандидатов участвуют в выборах с намерениями победить. Но каждый из них имеет конкретную цель в этом процессе. Кто именно идет на выборы и кто действительно будет бороться за кресло президента - в материале "Апострофа".
Кандидаты в президенты пополнили бюджет страны на 110 млн грн. И только двое из них смогут вернуть свои 2,5 млн залога - в случае выхода во второй тур. С этими правилами ознакомлены все кандидаты, в том числе и те, которые осознают, что не наберут большой процент голосов.
Поэтому всех претендентов президентских выборов можно разделить на три категории:
- реальные кандидаты;
- желающие заявить о себе перед парламентскими выборами;
- технические кандидаты.
К первой категории относят шесть кандидатов - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Юрий Бойко. Последний потерял довольно много электората после конфликта внутри Оппозиционного блока. Но пока он более узнаваемый, чем его конкурент Евгений Мураев.
К следующей категории можно отнести едва ли не половину списка кандидатов, и даже лидеров президентской гонки. Для каждого из них очень важно одержать победу и на парламентских выборах. Иметь свою фракцию при власти означает иметь опору во время голосований за нужные законопроекты. Поэтому на парламентские выборы надеются и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко с Садовым, которые планируют объединиться к выборам в Раду. Не менее важны осенние выборы для раздробленного Оппоблока.
Партия "Свобода", которая не смогла пройти в действующий парламент, также решила участвовать в президентских выборах. В этот раз они решили не выдвигать лидера Олега Тягнибока, который постепенно теряет поддержку в националистических кругах. Вместо него пойдет Руслан Кошулинский, который должен пополнить процент сторонников партии среди электората к парламентским выборам.
Эпатажный Олег Ляшко пока не лидирует ни в одном социологическом рейтинге, несмотря на его президентские амбиции. Но если эти выборы принесут дополнительные голоса на парламентском волеизъявлении, его партия ничего не потеряет.
Стоит обратить внимание и на наличие трех кандидатов-социалистов - Сергей Каплин, Александр Мороз и Илья Кива. Каждый из них прекрасно понимает, что в гонке за кресло президента они бессильны. Здесь намерения могут быть другими - возродить социалистическое движение. Но стоит признаться - современные ее представители вряд ли смогут вызвать доверие у избирателя.
Конечно, в списке есть кандидаты, которые хотят себя показать и о себе заявить. Такие кандидаты как Юрий Деревянко, Сергей Тарута, Роман Безсмертный, Геннадий Балашов - мало известны в большинстве регионов страны. Наличие их имен в бюллетене потенциально может отложиться в памяти избирателя. К этой же категории можно отнести Романа Насирова и Владимира Петрова. Кроме узнаваемости, которая выросла за последнее время, свое участие в выборах они могут использовать как самозащиту от следствия.
Третья категория - техническая. Вне всяких сомнений к таким кандидатам можно отнести Юрия Тимошенко и Юлию Литвиненко. На президентских выборах их главная цель - отжать голоса у Юлии Тимошенко. Данная схема рассчитана на людей, которые могут поставить галочку за этих кандидатов из-за созвучности с фамилией Юлии Владимировны. В случае с Тимошенко Юрием - уникального сходства.
К "конкурентам" Юлии Владимировны можно отнести и Каплина. К счастью, общих инициалов у них нет. Но его заявление снизить цену на газ в четыре газа, как ответ на обещание Тимошенко снизить стоимость в два раза, может также отобрать у нее какую-то долю процента избирателей.
Технические кандидаты имеются и против Гриценко. Среди них могут быть те, кто позиционирует себя как военный, участник боевых действий на Донбассе или же имеет свою программу развития армии - Игорь Смешко, Сергей Кривонос.
Не стоит забывать, что участие в президентских выборах дает ещё одну привилегию. У каждого кандидата будет свой уполномоченный представитель в ЦИКе. И это, в свою очередь, позволит следить за развитием ситуации и не допустить или, наоборот, помочь в организации фальсификаций.
Биографии кандидатов в президенты 2019:
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Балашов Геннадий
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Лидер партии "5.10". Был народным депутатом в 1998-2002 гг. На последних внеочередных выборах президента поддержал Петра Порошенко. Его партия принимала участие в парламентских выборах 2014 года, но не прошла в состав парламента. Также сам Балашов пробовал себя в мэры Киева в 2015 году, но занял 11 место.
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Безсмертный Роман
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Известный, как представитель экс-президента Леонида Кучмы в парламенте с 1997 по 2002 года. Был руководителем фракции "Наша Украина" в 2006 году. В 2010-2011 выполнял обязанности посла Украины в Беларуси. После Майдана был назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. В 2016 покинул данный пост.
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Богомолец Ольга
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Действующий народный депутат от "Блока Петра Порошенко". Также известна как правнучка академика Александра Богомольца. Занимает должность председателя комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, ярый критик и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
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Богословская Инна
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В политике с 1998. Дважды была во фракции "Партии регионов". После разгона Евромайдана показательно вышла из фракции, и стала активно критиковать беглого Виктора Януковича. Известна своими высказываниями в сторону Юлии Тимошенко.
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Бойко Юрий
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Один из руководителей партии "Оппозиционный блок". Яркий представитель режима Януковича, партнер экс-председателя АП во время Виктора Федоровича Сергея Левочкина. Исключён из фракции ОБ за несогласованное с одноименной партией объединение с политсилой Вадима Рабиновича "За життя". Борец за права Русской православной церкви, поддерживает налаживание отношений с Россией.
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Бондар Виктор
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Нардеп и председатель депутатской группы "Партия "Видродження". На президентских выборах 2010 года поддержал Тимошенко. Но после выборов в парламент 2012 года вошёл в состав фракции "Партии регионов". В декабре 2010 году был арестован и обвинен в поддержке умышленного уничтожения в 2006 году незавершенного строительства автовокзала "Теремки" в Киеве. Через год дело было закрыто.
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Ващенко Александр
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Возглавляет общественную организацию "Власть народ". Собственник "Международного центра экономики и права", "Международной телерадиокомпании "АBITIВI", является владельцем 51% строительно-инвестиционной компании "ВІК" и 85% "ТНК Украинской нефтяной группы".
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Вилкул Александр
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Кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развитие". Входит в группу влияния олигарха Рината Ахметова. Вице-премьер-министр Украины в 2012—2014 годах.
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Габер Николай
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В политику пришел в 1990-х годах. В 1999 уже баллотировался в президенты Украины. Является главой "Патриотической Партии Украины". На данный момент работает помощником-консультантом нардепа от "Народного фронта" Андрея Реки.
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Гнап Дмитрий
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Известный украинский журналист. Баллотируется в президенты от партии "Сила людей" по результатам праймериз. Деньги на залог получил от пожертвований украинцев. В разгар предвыборный кампании был обвинен в присвоении денег журналистского проекта "Слидство.Инфо", полученные в виде премии в 2015 году. Гнап подтвердил, что 9 тысяч евро лежат в банке и он готов в любой момент их вернуть. После скандала партия потребовала Гнапа снять свою кандидатуру.
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Гриценко Анатолий
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Экс-министр обороны в 2005-2007 гг., лидер партии "Гражданская позиция". Также является мужем известной украинской журналистки Юлии Мостовой. В СМИ неоднократно обвинялся в продаже украинской техники и земель воинских частей. Стремится стать единым кандидатом от демократических сил, но пока не все готовы поддержать его.
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Данилюк Александр
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Адвокат, член политсилы "Общественное движение "Спильна справа". Был одним из организаторов Налогового майдана в 2010 году, также принимал участие в Евромайдане. Имел гражданство Британии, есть ли сейчас, неясно. В Лондоне проживают его жена и дети.
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Деревянко Юрий
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Внефракционный нардеп, член совета партии "Воля". Экс-соратник политика Михеила Саакашвили, с которым они вместе организовывали партию "Рух новых сил". В 2015 году вошёл в пятерку самых богатых депутатов, имея 416 млн грн. На президентские выборы идёт от партии "Воля", так как РНС не поддержала его кандидатуру.
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Добродомов Дмитрий
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Нардеп, лидер партии "Народный контроль". В 2012-2014 был гендиректором медиа-холдинга ZIK. Имеет отношение и к "4 каналу", владельцами которого являются соратники Добродомова. В СМИ появлялась информация, что партию спонсирует известный криминальный авторитет Игорь Кривецкий, который также связан с партией "Свобода".
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Журавлев Василий
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Член партии "Стабильность", председатель общественной организации "Федерация футбола г. Мариуполь". Также является директором компании "Санрей Инвестиция". Но в декларации за 2017 г. указал 0 грн дохода.
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Зеленский Владимир
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Известный украинский комик и актер, руководитель "Студии Квартал-95". Сотрудничает с телеканалом "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. В СМИ неоднократно сообщалось, что последний является главным спонсором Зеленского на выборах. У избирателей ассоциируется с образом героя сериала "Слуга народа" Василия Голобородько. Журналисты выяснили, что Зеленский владеет несколькими российскими компаниями, хотя он до этого заявлял, что не имеет никакого бизнеса в РФ. Позже сообщил, что он больше не совладелец кипрской фирмы Green Family LTD, который принадлежали компании в России.
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Каплин Сергей
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Нардеп от "Блока Петра Порошенко", выдвиженец от партии "Социал-декмократическая партия". В политических кругах рассказывают, что Каплин - проект Левочкина.
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Кармазин Юрий
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Член "Партии защитников Отечества", экс-нардеп. Возглавляет общественную организацию "Институт права и общества". Работал помощником прокурора, был судьей. В 2006 году участвовал в выборах мэра Киева, занял 4 место.
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Кива Илья
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Член "Социалистической партии Украины", больше известен как экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова. Возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Активисты обвиняли в поддержке контрабанды на территориях ЛНР и ДНР. Участвовал в поджоге телеканала "Интер" в сентябре 2016 г. Также известен своими скандальными и дискриминационными высказываниями. По информации СМИ, продолжает пользоваться ресурсами Нацполиции.
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Корнацкий Аркадий
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Нардеп от фракции БПП. Длительное время проживал в Москве. Подозревается в наличии гражданства РФ. Совладелец ООО "Агрофирма Корнацких".
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Кошулинский Руслан
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Кандидат от партии "Свобода". В 2012 году избран заместителем председателя ВРУ. Проходил службу на Донбассе. Является однопартийцем криминального авторитета Игоря Кривецкого, который в политических кругах известен своими партнерскими отношениями с "регионалами", в том числе с Дмитрием Фирташем.
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Кривенко Виктор
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Нардеп, член политсилы "Народный рух Украины". Прошёл в Раду по спискам партии "Самопомощь". Но в августе 2015 г. был исключен из фракции за поддержку законопроекта о децентрализации. Затем перешел в БПП, но позже вышел и оттуда. В политических кругах рассказывают, что Кривенко длительное время пытался найти спонсора для партии.
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Кривонос Сергей
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Выдвиженец от партии "Воины АТО", военный. По информации СМИ, у него был конфликт с Главнокомандующим Вооруженных сил Виктором Муженко. Разногласия возникли во время создания Сил Специальных Операций. В январе 2016 г. Кривонос назначен первым заместителем командующего ССО ВСУ.
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Куприй Виталий
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Нардеп, бывший член партии "УКРОП". В июле 2018 г. вышел из политсилы, чтобы самостоятельно идти на президентские выборы. За время политической деятельности сменил 4 партии.
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Литвиненко Юлия
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Известная тележурналист. Работала на канал ICTV, "Интер", К1 и других проектах. В СМИ сообщают, что на президентские выборы идет как технический кандидат для отбора голосов у Юлии Тимошенко.
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Ляшко Олег
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Нардеп и лидер "Радикальной партии". В парламент попал в 2006 г. с помощью "Блока Юлии Тимошенко". Известен своими отношениями с Сергеем Левочкиным. В политических кругах не скрывали, что последний спонсировал Ляшко на протяжении многих лет. В парламенте VIII созыва Ляшко сменил спонсора. Им стал олигарх Ринат Ахметов. Имеет многомиллионные доходы, происхождение которых не может объяснить.
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Мороз Александр
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Старожил украинской политики, член партии "Социалистическая партия Александра Мороза". Дважды был спикером парламента. Выступал за предоставление русскому языку статуса официального. В 2006 г. появилась информация, что якобы Мороз причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
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Мураев Евгений
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Нардеп, член партии "Наши". Бывший член фракции Оппоблок, а также партнер нардепа и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича. В политсиле последнего был председателем политсовета партии. Вышел из партии почти в то же время, когда его канал NewsOne через посредников приобрел Виктор Медведчук. Позже Мураев создал новый телеканал "Наш". Выступает за восстановление отношений с Россией.
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Наливайченко Валентин
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Экс-глава СБУ, председатель партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко". Также занимал должность посла Украины в Беларуси в 2005-2006 гг. Был председателем политсовета партии "Наша Украина". Во времена Януковича подозревался в госизмене и сливе секретной информации спецслужбам США. С приходом новой власти уголовное производство было закрыто. В 2018 г. один из провластных каналов обвинил его в шпионаже на пользу РФ.
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Насиров Роман
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Скандальный политик, экс-нардеп от БПП. Более известен как председатель Государственной фискальной службы. 2 марта 2017 г. задержан детективами НАБУ в рамках расследования газового дела нардепа Александра Онищенко. Вышел под залог в 100 млн грн, который внесли жена и тесть. Во время следственных действий выяснилось, что у Насиров имеется британское гражданство. Запомнился украинцам лежащим на носилках и закутанным в одеяло. В декабре 2018 г. Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Насирова с ГФС и восстановил его на должности. Но на рабочее место его никто не пустил, через несколько недель ГФС была разделена на налоговую и таможенную службу.
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Новак Андрей
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Украинский экономист. Сотрудничал со многими украинскими компаниями, был советником двух премьер-министров. Является членом политпартии "Патриот".
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Носенко Сергей
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Занимается инвестиционной и предпринимательской деятельностью. Старший управляющий директор инвестиционной компании International Investment Partners, а также основатель общественной организацией "Развитие".
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Петров Владимир
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Политтехнолог, руководитель проекта "Исландия". В медиакругах его называют чернушным пиарщиком и связывают со многими политиками - Арсением Яценюком, Игорем Коломойским, Сергеем Левочкиным и др. 29 ноября 2018 г. Петрова задержали по делу в секс-скандале с чиновником Нацполициии и мужем замглавы ГБР Ольги Варченко Александром Варченко и студенткой Натальей Бурейко. Позже Бурейко призналась, что ее использовали в этой истории и написанный ее пост в Facebook оказался неправдой.
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Порошенко Петр
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Пятый президент Украины, украинский бизнесмен и создатель кондитерской корпорации "Roshen", владелец "Пятого канала" и т.д. Стал президентом в период Революции в 2014 г., победил в первом туре. Замешан в оффшорных скандалах, а также в ведении бизнеса на территории РФ во время военных действий на Донбассе. К концу президентского срока начал терять доверие избирателей из-за частых скандалов и обвинений его окружения в коррупции, финансовых схемах и сотрудничестве с РФ.
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Ригованов Руслан
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Исполняющий обязанности начальник на госпредприятии "Севастопольский морской рыбный порт". Является одним из основателей общественной организации "Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр". Также работал помощником нардепа Натальи Веселовой, которая в 2015 г. уволила Ригованова за участие в политических шоу на российских каналах.
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Садовый Андрей
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Трижды мэр Львова и лидер партии "Самопомощь", сооснователь ТРК "Люкс". В 2016 г. Львов оказался забитым мусором, которой не вывозили из города на протяжении определенного времени. Садовый обвинил в происходящем Администрацию президента, которая таким образом пыталась подорвать авторитет мэра. Событие получило свое название - "мусорная блокада". Садовый выступает активным критиком режима Януковича. В то же время в сети есть видео дня рождения Виктора Федоровича, на котором присутствует и мэр Львова. На президентских выборах 2019 г. отказался объединяться с Анатолием Гриценко из-за собственных амбиций.
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Скоцик Виталий
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Экс-председатель "Аграрной партии Украины". Отстранен от руководства после якобы рейдерского захвата партии. Взамен члены партии обвинили его в присвоении денег политсилы и расправе с неугодными. В января 2019 г. создал свое общественное движение "Аграрная платформа Виталия Скоцика".
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Смешко Игорь
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Член партии "Сила и честь", председатель Комитета по вопросам разведки при президенте. В 2003-2005 возглавлял СБУ. Деньги на свою кампанию решил собирать у избирателей, предложив им доказать, что президентом можно стать и без олигархов.
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Соловьев Александр
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Член партии "Розумная сила". В 2011-2015 гг. работал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины.
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Тарута Сергей
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Нардеп, член партии "Основа". С марта по октябрь 2014 г. был назначен губернатором Донецкой области. Является бизнес-партнером Рината Ахметова. Часть бизнеса, принадлежавшего Таруте, находится на неподконтрольных территориях.
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Тимошенко Юлия
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Нардеп, председатель партии "Батькивщина", по многочисленным опросам - лидер президентской гонки. Участвует в выборах президента в третий раз. Главный оппонент Порошенко. Свой путь в политике начала с руководства ряда компаний, связанных с газом и другими природными ископаемыми. Дважды сидела в тюрьме, считается жертвой политических репрессий. Оппоненты обвиняют ее в подписании невыгодных газовых контрактов с РФ в 2009 году. По данным декларации, не имеет никакого имущества.
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Тимошенко Юрий
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Нардеп, украинский гвардеец. По информации СМИ, на выборы идёт как технический кандидат. Деньги на залог для участия на выборах, по его словам, занимал у друзей.
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Шевченко Игорь
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Экс-министр экологии и природных ресурсов в 2014-2015 гг. В политических кругах Шевченко связывают с беглым депутатом Александром Онищенко, по квоте которого кандидат стал министром.
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Шевченко Александр
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Нардеп, владелец курорта "Буковель", близкий бизнес-партнер Игоря Коломойского, член партии "Укроп". Активисты подозревают его в присвоении бюджетных денег, выделяемых на ремонт дорог в его округе - Ивано-Франковской области. В сентябре 2018 г. по этому вопросу с обысками в "Буковель" и дорожно-эксплуатационный компании "ПБС", владельцем которой является Шевченко, приходила СБУ.