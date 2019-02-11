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Претенденты, "техники" и пиарщики: кто и зачем идет в президенты Украины

Кандидаты в президенты делятся на три группы

Марина Шашкова понедельник, 11 февраля 2019, 08:21
Кандидаты в президенты делятся на три группы Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов на пост президента Украины Фото: EPA/UPG

Президентские выборы 2019 года бьют рекорды по количеству кандидатов. 8 февраля ЦИК огласила окончательное число претендентов на пост президента - 44 человека. Не все из кандидатов участвуют в выборах с намерениями победить. Но каждый из них имеет конкретную цель в этом процессе. Кто именно идет на выборы и кто действительно будет бороться за кресло президента - в материале "Апострофа".

Кандидаты в президенты пополнили бюджет страны на 110 млн грн. И только двое из них смогут вернуть свои 2,5 млн залога - в случае выхода во второй тур. С этими правилами ознакомлены все кандидаты, в том числе и те, которые осознают, что не наберут большой процент голосов.

Поэтому всех претендентов президентских выборов можно разделить на три категории:

- реальные кандидаты;

- желающие заявить о себе перед парламентскими выборами;

- технические кандидаты.

К первой категории относят шесть кандидатов - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Юрий Бойко. Последний потерял довольно много электората после конфликта внутри Оппозиционного блока. Но пока он более узнаваемый, чем его конкурент Евгений Мураев.

К следующей категории можно отнести едва ли не половину списка кандидатов, и даже лидеров президентской гонки. Для каждого из них очень важно одержать победу и на парламентских выборах. Иметь свою фракцию при власти означает иметь опору во время голосований за нужные законопроекты. Поэтому на парламентские выборы надеются и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко с Садовым, которые планируют объединиться к выборам в Раду. Не менее важны осенние выборы для раздробленного Оппоблока.

Партия "Свобода", которая не смогла пройти в действующий парламент, также решила участвовать в президентских выборах. В этот раз они решили не выдвигать лидера Олега Тягнибока, который постепенно теряет поддержку в националистических кругах. Вместо него пойдет Руслан Кошулинский, который должен пополнить процент сторонников партии среди электората к парламентским выборам.

Эпатажный Олег Ляшко пока не лидирует ни в одном социологическом рейтинге, несмотря на его президентские амбиции. Но если эти выборы принесут дополнительные голоса на парламентском волеизъявлении, его партия ничего не потеряет.

Стоит обратить внимание и на наличие трех кандидатов-социалистов - Сергей Каплин, Александр Мороз и Илья Кива. Каждый из них прекрасно понимает, что в гонке за кресло президента они бессильны. Здесь намерения могут быть другими - возродить социалистическое движение. Но стоит признаться - современные ее представители вряд ли смогут вызвать доверие у избирателя.

Конечно, в списке есть кандидаты, которые хотят себя показать и о себе заявить. Такие кандидаты как Юрий Деревянко, Сергей Тарута, Роман Безсмертный, Геннадий Балашов - мало известны в большинстве регионов страны. Наличие их имен в бюллетене потенциально может отложиться в памяти избирателя. К этой же категории можно отнести Романа Насирова и Владимира Петрова. Кроме узнаваемости, которая выросла за последнее время, свое участие в выборах они могут использовать как самозащиту от следствия.

Третья категория - техническая. Вне всяких сомнений к таким кандидатам можно отнести Юрия Тимошенко и Юлию Литвиненко. На президентских выборах их главная цель - отжать голоса у Юлии Тимошенко. Данная схема рассчитана на людей, которые могут поставить галочку за этих кандидатов из-за созвучности с фамилией Юлии Владимировны. В случае с Тимошенко Юрием - уникального сходства.

К "конкурентам" Юлии Владимировны можно отнести и Каплина. К счастью, общих инициалов у них нет. Но его заявление снизить цену на газ в четыре газа, как ответ на обещание Тимошенко снизить стоимость в два раза, может также отобрать у нее какую-то долю процента избирателей.

Технические кандидаты имеются и против Гриценко. Среди них могут быть те, кто позиционирует себя как военный, участник боевых действий на Донбассе или же имеет свою программу развития армии - Игорь Смешко, Сергей Кривонос.

Не стоит забывать, что участие в президентских выборах дает ещё одну привилегию. У каждого кандидата будет свой уполномоченный представитель в ЦИКе. И это, в свою очередь, позволит следить за развитием ситуации и не допустить или, наоборот, помочь в организации фальсификаций.

Биографии кандидатов в президенты 2019:

Балашов Геннадий

Лидер партии "5.10". Был народным депутатом в 1998-2002 гг. На последних внеочередных выборах президента поддержал Петра Порошенко. Его партия принимала участие в парламентских выборах 2014 года, но не прошла в состав парламента. Также сам Балашов пробовал себя в мэры Киева в 2015 году, но занял 11 место.

Безсмертный Роман

Известный, как представитель экс-президента Леонида Кучмы в парламенте с 1997 по 2002 года. Был руководителем фракции "Наша Украина" в 2006 году. В 2010-2011 выполнял обязанности посла Украины в Беларуси. После Майдана был назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. В 2016 покинул данный пост.

Богомолец Ольга

Действующий народный депутат от "Блока Петра Порошенко". Также известна как правнучка академика Александра Богомольца. Занимает должность председателя комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, ярый критик и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Богословская Инна

В политике с 1998. Дважды была во фракции "Партии регионов". После разгона Евромайдана показательно вышла из фракции, и стала активно критиковать беглого Виктора Януковича. Известна своими высказываниями в сторону Юлии Тимошенко.

Бойко Юрий

Один из руководителей партии "Оппозиционный блок". Яркий представитель режима Януковича, партнер экс-председателя АП во время Виктора Федоровича Сергея Левочкина. Исключён из фракции ОБ за несогласованное с одноименной партией объединение с политсилой Вадима Рабиновича "За життя". Борец за права Русской православной церкви, поддерживает налаживание отношений с Россией.

Бондар Виктор

Нардеп и председатель депутатской группы "Партия "Видродження". На президентских выборах 2010 года поддержал Тимошенко. Но после выборов в парламент 2012 года вошёл в состав фракции "Партии регионов". В декабре 2010 году был арестован и обвинен в поддержке умышленного уничтожения в 2006 году незавершенного строительства автовокзала "Теремки" в Киеве. Через год дело было закрыто.

Ващенко Александр

Возглавляет общественную организацию "Власть народ". Собственник "Международного центра экономики и права", "Международной телерадиокомпании "АBITIВI", является владельцем 51% строительно-инвестиционной компании "ВІК" и 85% "ТНК Украинской нефтяной группы".

Вилкул Александр

Кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развитие". Входит в группу влияния олигарха Рината Ахметова. Вице-премьер-министр Украины в 2012—2014 годах.

Габер Николай

В политику пришел в 1990-х годах. В 1999 уже баллотировался в президенты Украины. Является главой "Патриотической Партии Украины". На данный момент работает помощником-консультантом нардепа от "Народного фронта" Андрея Реки.

Гнап Дмитрий

Известный украинский журналист. Баллотируется в президенты от партии "Сила людей" по результатам праймериз. Деньги на залог получил от пожертвований украинцев. В разгар предвыборный кампании был обвинен в присвоении денег журналистского проекта "Слидство.Инфо", полученные в виде премии в 2015 году. Гнап подтвердил, что 9 тысяч евро лежат в банке и он готов в любой момент их вернуть. После скандала партия потребовала Гнапа снять свою кандидатуру.

Гриценко Анатолий

Экс-министр обороны в 2005-2007 гг., лидер партии "Гражданская позиция". Также является мужем известной украинской журналистки Юлии Мостовой. В СМИ неоднократно обвинялся в продаже украинской техники и земель воинских частей. Стремится стать единым кандидатом от демократических сил, но пока не все готовы поддержать его.

Данилюк Александр

Адвокат, член политсилы "Общественное движение "Спильна справа". Был одним из организаторов Налогового майдана в 2010 году, также принимал участие в Евромайдане. Имел гражданство Британии, есть ли сейчас, неясно. В Лондоне проживают его жена и дети.

Деревянко Юрий

Внефракционный нардеп, член совета партии "Воля". Экс-соратник политика Михеила Саакашвили, с которым они вместе организовывали партию "Рух новых сил". В 2015 году вошёл в пятерку самых богатых депутатов, имея 416 млн грн. На президентские выборы идёт от партии "Воля", так как РНС не поддержала его кандидатуру.

Добродомов Дмитрий

Нардеп, лидер партии "Народный контроль". В 2012-2014 был гендиректором медиа-холдинга ZIK. Имеет отношение и к "4 каналу", владельцами которого являются соратники Добродомова. В СМИ появлялась информация, что партию спонсирует известный криминальный авторитет Игорь Кривецкий, который также связан с партией "Свобода".

Журавлев Василий

Член партии "Стабильность", председатель общественной организации "Федерация футбола г. Мариуполь". Также является директором компании "Санрей Инвестиция". Но в декларации за 2017 г. указал 0 грн дохода.

Зеленский Владимир

Известный украинский комик и актер, руководитель "Студии Квартал-95". Сотрудничает с телеканалом "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. В СМИ неоднократно сообщалось, что последний является главным спонсором Зеленского на выборах. У избирателей ассоциируется с образом героя сериала "Слуга народа" Василия Голобородько. Журналисты выяснили, что Зеленский владеет несколькими российскими компаниями, хотя он до этого заявлял, что не имеет никакого бизнеса в РФ. Позже сообщил, что он больше не совладелец кипрской фирмы Green Family LTD, который принадлежали компании в России.

Каплин Сергей

Нардеп от "Блока Петра Порошенко", выдвиженец от партии "Социал-декмократическая партия". В политических кругах рассказывают, что Каплин - проект Левочкина.

Кармазин Юрий

Член "Партии защитников Отечества", экс-нардеп. Возглавляет общественную организацию "Институт права и общества". Работал помощником прокурора, был судьей. В 2006 году участвовал в выборах мэра Киева, занял 4 место.

Кива Илья

Член "Социалистической партии Украины", больше известен как экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова. Возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции. Активисты обвиняли в поддержке контрабанды на территориях ЛНР и ДНР. Участвовал в поджоге телеканала "Интер" в сентябре 2016 г. Также известен своими скандальными и дискриминационными высказываниями. По информации СМИ, продолжает пользоваться ресурсами Нацполиции.

Корнацкий Аркадий

Нардеп от фракции БПП. Длительное время проживал в Москве. Подозревается в наличии гражданства РФ. Совладелец ООО "Агрофирма Корнацких".

Кошулинский Руслан

Кандидат от партии "Свобода". В 2012 году избран заместителем председателя ВРУ. Проходил службу на Донбассе. Является однопартийцем криминального авторитета Игоря Кривецкого, который в политических кругах известен своими партнерскими отношениями с "регионалами", в том числе с Дмитрием Фирташем.

Кривенко Виктор

Нардеп, член политсилы "Народный рух Украины". Прошёл в Раду по спискам партии "Самопомощь". Но в августе 2015 г. был исключен из фракции за поддержку законопроекта о децентрализации. Затем перешел в БПП, но позже вышел и оттуда. В политических кругах рассказывают, что Кривенко длительное время пытался найти спонсора для партии.

Кривонос Сергей

Выдвиженец от партии "Воины АТО", военный. По информации СМИ, у него был конфликт с Главнокомандующим Вооруженных сил Виктором Муженко. Разногласия возникли во время создания Сил Специальных Операций. В январе 2016 г. Кривонос назначен первым заместителем командующего ССО ВСУ.

Куприй Виталий

Нардеп, бывший член партии "УКРОП". В июле 2018 г. вышел из политсилы, чтобы самостоятельно идти на президентские выборы. За время политической деятельности сменил 4 партии.

Литвиненко Юлия

Известная тележурналист. Работала на канал ICTV, "Интер", К1 и других проектах. В СМИ сообщают, что на президентские выборы идет как технический кандидат для отбора голосов у Юлии Тимошенко.

Ляшко Олег

Нардеп и лидер "Радикальной партии". В парламент попал в 2006 г. с помощью "Блока Юлии Тимошенко". Известен своими отношениями с Сергеем Левочкиным. В политических кругах не скрывали, что последний спонсировал Ляшко на протяжении многих лет. В парламенте VIII созыва Ляшко сменил спонсора. Им стал олигарх Ринат Ахметов. Имеет многомиллионные доходы, происхождение которых не может объяснить.

Мороз Александр

Старожил украинской политики, член партии "Социалистическая партия Александра Мороза". Дважды был спикером парламента. Выступал за предоставление русскому языку статуса официального. В 2006 г. появилась информация, что якобы Мороз причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Мураев Евгений

Нардеп, член партии "Наши". Бывший член фракции Оппоблок, а также партнер нардепа и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича. В политсиле последнего был председателем политсовета партии. Вышел из партии почти в то же время, когда его канал NewsOne через посредников приобрел Виктор Медведчук. Позже Мураев создал новый телеканал "Наш". Выступает за восстановление отношений с Россией.

Наливайченко Валентин

Экс-глава СБУ, председатель партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко". Также занимал должность посла Украины в Беларуси в 2005-2006 гг. Был председателем политсовета партии "Наша Украина". Во времена Януковича подозревался в госизмене и сливе секретной информации спецслужбам США. С приходом новой власти уголовное производство было закрыто. В 2018 г. один из провластных каналов обвинил его в шпионаже на пользу РФ.

Насиров Роман

Скандальный политик, экс-нардеп от БПП. Более известен как председатель Государственной фискальной службы. 2 марта 2017 г. задержан детективами НАБУ в рамках расследования газового дела нардепа Александра Онищенко. Вышел под залог в 100 млн грн, который внесли жена и тесть. Во время следственных действий выяснилось, что у Насиров имеется британское гражданство. Запомнился украинцам лежащим на носилках и закутанным в одеяло. В декабре 2018 г. Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Насирова с ГФС и восстановил его на должности. Но на рабочее место его никто не пустил, через несколько недель ГФС была разделена на налоговую и таможенную службу.

Новак Андрей

Украинский экономист. Сотрудничал со многими украинскими компаниями, был советником двух премьер-министров. Является членом политпартии "Патриот".

Носенко Сергей

Занимается инвестиционной и предпринимательской деятельностью. Старший управляющий директор инвестиционной компании International Investment Partners, а также основатель общественной организацией "Развитие".

Петров Владимир

Политтехнолог, руководитель проекта "Исландия". В медиакругах его называют чернушным пиарщиком и связывают со многими политиками - Арсением Яценюком, Игорем Коломойским, Сергеем Левочкиным и др. 29 ноября 2018 г. Петрова задержали по делу в секс-скандале с чиновником Нацполициии и мужем замглавы ГБР Ольги Варченко Александром Варченко и студенткой Натальей Бурейко. Позже Бурейко призналась, что ее использовали в этой истории и написанный ее пост в Facebook оказался неправдой.

Порошенко Петр

Пятый президент Украины, украинский бизнесмен и создатель кондитерской корпорации "Roshen", владелец "Пятого канала" и т.д. Стал президентом в период Революции в 2014 г., победил в первом туре. Замешан в оффшорных скандалах, а также в ведении бизнеса на территории РФ во время военных действий на Донбассе. К концу президентского срока начал терять доверие избирателей из-за частых скандалов и обвинений его окружения в коррупции, финансовых схемах и сотрудничестве с РФ.

Ригованов Руслан

Исполняющий обязанности начальник на госпредприятии "Севастопольский морской рыбный порт". Является одним из основателей общественной организации "Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций "Единый координационный центр". Также работал помощником нардепа Натальи Веселовой, которая в 2015 г. уволила Ригованова за участие в политических шоу на российских каналах.

Садовый Андрей

Трижды мэр Львова и лидер партии "Самопомощь", сооснователь ТРК "Люкс". В 2016 г. Львов оказался забитым мусором, которой не вывозили из города на протяжении определенного времени. Садовый обвинил в происходящем Администрацию президента, которая таким образом пыталась подорвать авторитет мэра. Событие получило свое название - "мусорная блокада". Садовый выступает активным критиком режима Януковича. В то же время в сети есть видео дня рождения Виктора Федоровича, на котором присутствует и мэр Львова. На президентских выборах 2019 г. отказался объединяться с Анатолием Гриценко из-за собственных амбиций.

Скоцик Виталий

Экс-председатель "Аграрной партии Украины". Отстранен от руководства после якобы рейдерского захвата партии. Взамен члены партии обвинили его в присвоении денег политсилы и расправе с неугодными. В января 2019 г. создал свое общественное движение "Аграрная платформа Виталия Скоцика".

Смешко Игорь

Член партии "Сила и честь", председатель Комитета по вопросам разведки при президенте. В 2003-2005 возглавлял СБУ. Деньги на свою кампанию решил собирать у избирателей, предложив им доказать, что президентом можно стать и без олигархов.

Соловьев Александр

Член партии "Розумная сила". В 2011-2015 гг. работал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины.

Тарута Сергей

Нардеп, член партии "Основа". С марта по октябрь 2014 г. был назначен губернатором Донецкой области. Является бизнес-партнером Рината Ахметова. Часть бизнеса, принадлежавшего Таруте, находится на неподконтрольных территориях.

Тимошенко Юлия

Нардеп, председатель партии "Батькивщина", по многочисленным опросам - лидер президентской гонки. Участвует в выборах президента в третий раз. Главный оппонент Порошенко. Свой путь в политике начала с руководства ряда компаний, связанных с газом и другими природными ископаемыми. Дважды сидела в тюрьме, считается жертвой политических репрессий. Оппоненты обвиняют ее в подписании невыгодных газовых контрактов с РФ в 2009 году. По данным декларации, не имеет никакого имущества.

Тимошенко Юрий

Нардеп, украинский гвардеец. По информации СМИ, на выборы идёт как технический кандидат. Деньги на залог для участия на выборах, по его словам, занимал у друзей.

Шевченко Игорь

Экс-министр экологии и природных ресурсов в 2014-2015 гг. В политических кругах Шевченко связывают с беглым депутатом Александром Онищенко, по квоте которого кандидат стал министром.

Шевченко Александр

Нардеп, владелец курорта "Буковель", близкий бизнес-партнер Игоря Коломойского, член партии "Укроп". Активисты подозревают его в присвоении бюджетных денег, выделяемых на ремонт дорог в его округе - Ивано-Франковской области. В сентябре 2018 г. по этому вопросу с обысками в "Буковель" и дорожно-эксплуатационный компании "ПБС", владельцем которой является Шевченко, приходила СБУ.

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