Претенденты, "техники" и пиарщики: кто и зачем идет в президенты Украины

Президентские выборы 2019 года бьют рекорды по количеству кандидатов. 8 февраля ЦИК огласила окончательное число претендентов на пост президента - 44 человека. Не все из кандидатов участвуют в выборах с намерениями победить. Но каждый из них имеет конкретную цель в этом процессе. Кто именно идет на выборы и кто действительно будет бороться за кресло президента - в материале "Апострофа".

Кандидаты в президенты пополнили бюджет страны на 110 млн грн. И только двое из них смогут вернуть свои 2,5 млн залога - в случае выхода во второй тур. С этими правилами ознакомлены все кандидаты, в том числе и те, которые осознают, что не наберут большой процент голосов.

Поэтому всех претендентов президентских выборов можно разделить на три категории:

- реальные кандидаты;

- желающие заявить о себе перед парламентскими выборами;

- технические кандидаты.

К первой категории относят шесть кандидатов - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый и Юрий Бойко. Последний потерял довольно много электората после конфликта внутри Оппозиционного блока. Но пока он более узнаваемый, чем его конкурент Евгений Мураев.

К следующей категории можно отнести едва ли не половину списка кандидатов, и даже лидеров президентской гонки. Для каждого из них очень важно одержать победу и на парламентских выборах. Иметь свою фракцию при власти означает иметь опору во время голосований за нужные законопроекты. Поэтому на парламентские выборы надеются и Порошенко, и Тимошенко, и Гриценко с Садовым, которые планируют объединиться к выборам в Раду. Не менее важны осенние выборы для раздробленного Оппоблока.

Партия "Свобода", которая не смогла пройти в действующий парламент, также решила участвовать в президентских выборах. В этот раз они решили не выдвигать лидера Олега Тягнибока, который постепенно теряет поддержку в националистических кругах. Вместо него пойдет Руслан Кошулинский, который должен пополнить процент сторонников партии среди электората к парламентским выборам.

Эпатажный Олег Ляшко пока не лидирует ни в одном социологическом рейтинге, несмотря на его президентские амбиции. Но если эти выборы принесут дополнительные голоса на парламентском волеизъявлении, его партия ничего не потеряет.

Стоит обратить внимание и на наличие трех кандидатов-социалистов - Сергей Каплин, Александр Мороз и Илья Кива. Каждый из них прекрасно понимает, что в гонке за кресло президента они бессильны. Здесь намерения могут быть другими - возродить социалистическое движение. Но стоит признаться - современные ее представители вряд ли смогут вызвать доверие у избирателя.

Конечно, в списке есть кандидаты, которые хотят себя показать и о себе заявить. Такие кандидаты как Юрий Деревянко, Сергей Тарута, Роман Безсмертный, Геннадий Балашов - мало известны в большинстве регионов страны. Наличие их имен в бюллетене потенциально может отложиться в памяти избирателя. К этой же категории можно отнести Романа Насирова и Владимира Петрова. Кроме узнаваемости, которая выросла за последнее время, свое участие в выборах они могут использовать как самозащиту от следствия.

Третья категория - техническая. Вне всяких сомнений к таким кандидатам можно отнести Юрия Тимошенко и Юлию Литвиненко. На президентских выборах их главная цель - отжать голоса у Юлии Тимошенко. Данная схема рассчитана на людей, которые могут поставить галочку за этих кандидатов из-за созвучности с фамилией Юлии Владимировны. В случае с Тимошенко Юрием - уникального сходства.

К "конкурентам" Юлии Владимировны можно отнести и Каплина. К счастью, общих инициалов у них нет. Но его заявление снизить цену на газ в четыре газа, как ответ на обещание Тимошенко снизить стоимость в два раза, может также отобрать у нее какую-то долю процента избирателей.

Технические кандидаты имеются и против Гриценко. Среди них могут быть те, кто позиционирует себя как военный, участник боевых действий на Донбассе или же имеет свою программу развития армии - Игорь Смешко, Сергей Кривонос.

Не стоит забывать, что участие в президентских выборах дает ещё одну привилегию. У каждого кандидата будет свой уполномоченный представитель в ЦИКе. И это, в свою очередь, позволит следить за развитием ситуации и не допустить или, наоборот, помочь в организации фальсификаций.

Биографии кандидатов в президенты 2019: