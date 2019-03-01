Садовый принял громкое решение по участию в выборах

Кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сказал на брифинге 1 марта, передает "Украинская правда".

"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал политик.

По данным источников издания, утром Садовый встречался с политсоветом партии "Самопоміч", где с отчаянием признал, что решил таки сняться с выборов.

"Если я сейчас этого не сделаю, мы проигрываем выборы - тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех", - объяснял он своим сторонникам.

Отмечается, что на прошлой неделе на заседании политсовета, в который входят депутаты Олег Березюк, Олег Лаврик, Егор Соболев, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, медиаконсультант Остап Процик и заместитель председателя Львовского облсовета Параска Дворянин, все выступили против объединения с Гриценко, кроме Соболева.

В то же время, по данным СМИ, на утренней встрече 1 марта никто не возразил Садовому.

"Пока никаких условий не проговорили нормально. Нас беспокоит, что там Корбан и Бродский, поэтому мы хотим влиять на все ключевые назначения, которые будет предлагать Гриценко", - пояснили источники в окружении Садового.

В то же время мэр Львова еще не объявил о своем решении всем нардепам и депутатам на местах. В связи с этим на 15:00 в офисе "Самопомочі" состоится большое совещание, где Садовый ждет всех своих депутатов, членов политсовета и руководителей областных организаций партии.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового.