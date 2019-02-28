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Политика

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Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового

Политики обсуждают выдвижение единого кандидата от демократических сил

Светлана Шереметьева, Юлия Забелина четверг, 28 февраля 2019, 19:48
Политики обсуждают выдвижение единого кандидата от демократических сил Фото: nv.ua

Кандидаты в президенты Андрей Садовой и Анатолий Гриценко вновь сели за стол переговоров. Так, по данным "Апострофа", в четверг, 28 февраля, политики обсуждали возможное выдвижение на выборы единого кандидата от демократических сил. Но публично к совместному решению так и не пришли. Впрочем, как отмечают собеседники издания, Садовой может снять свою кандидатуру с выборов, чтобы таким образом поддержать Гриценко. Получится ли у Садового и Гриценко о чем-то договориться, разбирался "Апостроф".

"Пришло время - объединить усилия и побеждать мародеров. Чтобы дать шанс Украине и украинцам. Через пару часов - встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", - анонсировал встречу на своей странице в Facebook Анатолий Гриценко.

Как отшутился позже в комментарии "Апострофу" Андрей Садовой, с Гриценко они собирались просто выпить кофе. "Иногда кофе просто кофе", - сказал он.

Впрочем, руководитель штаба "Гражданской позиции" (ГП) Виктор Чумак в разговоре с "Апострофом" отметил, что политикам есть о чем поговорить, в частности, о совместном фронте против Петра Порошенко.

О необходимости выдвижения единого кандидата в президенты от демократических сил оппозиционный лагерь говорит уже долго. С этим мнением согласны и в партиях "Самопомич" и ГП. Однако до сегодняшнего дня политики так и не смогли договориться: в "Самопомичи" считают, что единым кандидатом должен быть Садовой, а в ГП, соответственно, таким кандидатом видят Гриценко.

"А почему именно Садовой должен поддерживать Гриценко, а не наоборот?" - задаются риторическим вопросом в разговоре с "Апострофом" депутаты из "Самопомичи", добавляя также, что в среду, 27 февраля, было заседание партии, на котором проходили ожесточенные баталии по этому поводу.

Как оказалось, против этого решения яро выступает львовская ячейка "Самопомичи". Для многих из них эта встреча политиков была нежелательной.

Сам же Садовой ранее говорил, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства, а финальное решение должно быть принято в начале марта.

Впрочем, как подтвердили "Апострофу" источники в штабах Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко, после "кофе" с Садовым Гриценко встречался и с Юлией Владимировной. Политики обсуждали условия политической конкуренции, в которой не будут воевать друг с другом. "Мы объединяемся против фальсификаций, но если более масштабно говорить, то хотим объединить усилия, чтобы президентом вновь не стал Порошенко", - сообщил "Апострофу" один из штабистов Тимошенко.

Массовый побег из БПП

Тем временем про свой выход из парламентской фракции БПП заявили сразу три народных депутата: Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. Фото своих заявлений политики один за другим опубликовали в соцсетях. Одной из причин такого решения они называют коррупционный скандал в "Укроборонпроме".

"Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это - формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", - написал Найем в Facebook.

"Хищение у солдат - это за гранью человечности", - добавила Залищук. Примечательно, что ранее Анатолий Гриценко заявлял, что намерен назначить министром иностранных дел Светлану Залищук в случае победы на выборах главы государства.

Заявления Залищук, Найема, Лещенко не приведут к прекращению их членства во фракции БПП и досрочного лишения депутатских полномочий, поспешил заявить заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

"В заявлениях есть просьба о принятии фракцией решения об исключении их из числа членов фракции, а не констатация факта добровольного выхода. Поэтому из них троих никто не приостанавливал членство во фракции БПП", - подчеркнул Магера.

После этого Найем и Залищук переписали свои заявления на имя главы ВР Андрея Парубия. "После объявления заявлений спикером на заседании ВР Украины депутаты становятся внефракционными", - уточнил Магера.

Далее партия БПП может провести съезд, на котором возможно досрочное прекращение полномочий депутатов. Если же такое решение не будет принято, нардепы останутся вневракционными.

В свою очередь заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко заявил, что в ближайшее время съезда партии не предвидится. "Нам есть чем заниматься", - сказал Березенко "Апострофу".

У народных депутатов Мустафы Найема, Светланы Залищук и Сергея Лещенко после выхода из "БПП "Солидарность" таки не заберут мандаты - такое заявление появилось на официальном сайте фракции.

"Дальнейшая их судьба - это вопрос не к фракции, а к съезду политической силы, которая делегировала их в парламент. Фракция не может лишить мандата. Такое решение принимает исключительно съезд. В ближайшее время съезда "БПП "Солидарность" не планируется ни по каким вопросам, в том числе и из-за этого. Поэтому желаю им успеха в политической карьере", - подчеркнул Березенко.

Прицел на парламентские выборы

"Ситуация с объединением и выходом депутатов похожа на игру американцев. Там не видят ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Зеленского президентом, поэтому готовят некую четвертую силу", - рассказывает "Апострофу" один из приближенных к Тимошенко политиков.

По словам политического эксперта МПЦД Игоря Петренко, Гриценко и Садовой выбрали очень удачный момент для объединения. "Об этом говорилось уже давно. А сейчас над Порошенко сгущаются тучи, и с их стороны было бы глупо этим не воспользоваться", - отметил Петренко в комментарии "Апострофу".

Он считает, что это оправданный шаг, так как объединение может улучшить рейтинги Гриценко и Садового, и увеличит шанс прохождения их партий на парламентских выборах.

"Сегодня социология не только показывает низкий рейтинг Садового как кандидата в президенты, но и низкий рейтинг его политической силы - по многим исследованиям "Самопомич" не преодолевает пятипроцентный барьер и не проходит в Раду, а учитывая более высокий рейтинг Гриценко, это может увеличить и рейтинг Садового", - отметил Петренко.

В свою очередь для Гриценко может быть плюсом присоединение к более опытной политической структуре.

В тоже время не стоит отбрасывать, что к ним могут присоединиться и другие.

"И не только те, которых хотят использовать объединение Гриценко-Садового как трамплин, но и тяжеловесы. Поскольку на реальную победу у нас претендуют сегодня три человека - Зеленский, Тимошенко и Порошенко", - говорит Петренко.

Он также не исключает, что Тимошенко также может начать диалог с Гриценко и Садовым.

"Вряд ли ли они поддержат Тимошенко в первом туре, но могут сделать это во втором. Так как у них есть общие интересы - не дать Порошенко прийти к власти", - считает Петренко.

"Здесь самое важное, о чем они будут договариваться - дьявол кроется в деталях", - заключает эксперт.

Однако пока все стороны находятся в стадии переговорного процесса и объявлять какие то результаты не готовы, хотя и анонсировали свое совместное участие в телевизионном эфире 1+1.

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