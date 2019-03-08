​Астролог рассказал, кого из кандидатов в президенты Украины ждет "звездный час"

В ближайшем будущем звезды "пророчат" шоумену и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому большой успех.

"Еще, когда было затмение в августе 2018 года, я заявил, что у Зеленского - самые большие шансы, а мне сказали, что я какой-то ненормальный, и это невозможно. У него тогда рейтинг был максимум 3%. А я всегда говорил, что у него будет звездный час, и чем ближе будет ситуация к марту и к 21 апрелю, тем все больше и больше звездного часа у него присутствует. Марс будет делать в его гороскопе в системе "дирекция" четкий аспект Юпитеру, а Юпитер - это власть, успех, влияние общества, и сильно выражены в его гороскопе дом карьера и продвижение", - сообщил эксперт.

По словам астролога, "сама судьба поднимает его (Зеленского, - ред.) наверх, и он практически для этого ничего не делает сам".

Детальнее о том, у кого у кого больше шансов стать следующим президентом читайте в материале "Апострофа": Результат президентских выборов всех удивит, а Крым перейдет другой стране - Влад Росс.