Стало известно, как социологи дурят головы украинцам: озвучен пример

В Украине на ярком примере рассказали, как социологи обманывают украинцев с рейтингами на выборах.

Его он привел в интервью "Апострофу" лидер "Нацкорпуса", народный депутат Андрей Билецкий.

"Социология в Украине - это политический инструмент для воздействия на электорат, а не объективный показатель электоральных симпатий. Поэтому не верю ни в какие социологические показатели о 7-10-15%. К тому же, вы представляете, с какой скоростью сейчас меняются электоральные симпатии в мире? От левацкого, фактически социалистического, правительства в Италии мы имеем откровенно правое правительство, Сальвини и другие. Мы имеем правый фланг в США, который выкристаллизовался вокруг фигуры Трампа. Мы имеем рост правоконсервативных настроений после Брексита в Англии, есть пример Эстонии, где на недавних парламентских выборах правая Консервативная Народная партия взяла 18%.То есть везде происходит электоральный поворот к правым силам, не везде эти правые силы являются для Украины союзными, но этот поворот - это мировая тенденция. Об этих 7% я слышал в 2014-2015 годах. Уже 5 лет прошло. В мире фантастические изменения, а наши социологи продолжают говорить об этих цифрах", - объяснил он.

Также Андрей Билецкий отметил, что риторика украинского национализма набирает обороты.

"А чем занимается Порошенко сейчас? Его действия не националистические, но риторика националистическая. На чем выиграл Ляшко или "Народный фронт"? Разве они на ту минуту не "зарейдилы" риторику украинского национализма? И они имеют большинство в парламенте. Риторика украинского национализма сейчас приемлема для большинства украинцев. Мы говорим о том, удастся ли действительно националистам вернуть ее. Думаю, что однозначно да", - добавил он.

Подробнее о создании единого националистического фронта в Украине, читайте в материале "Апострофа": Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий.