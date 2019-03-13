РУС. | УКР.

среда, 13 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

14:55
Мы сделали ошибку: в Украине назвали единственный способ победить Путина
14:52
​Компанию Ахметова уличили в "обворовывании" украинцев
14:40
Галкин заказал убийство Киркорова: певец отреагировал на скандал
14:35
Изнасилование ветерана АТО в колонии: жертве пытаются закрыть рот
14:30
В сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе
14:22
В Нигерии рухнуло здание школы: сотни людей под завалами, фото
14:10
Формулы "Дюссельдорф+" и "Роттердам+" укрепляют энергонезависимость Украины – политолог
14:03
В Киеве с ножом напали на иностранца: первые подробности
13:48
Притяженья больше нет: Брежнева разозлила сеть отказом от Украины
13:46
Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем - Бойко
13:43
Убийства новорожденных: как помочь матерям в депрессии
13:40
Очень переживаем: менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, как социологи дурят головы украинцам: озвучен пример

среда, 13 марта 2019, 13:30

В Украине на ярком примере рассказали, как социологи обманывают украинцев с рейтингами на выборах.

Его он привел в интервью "Апострофу" лидер "Нацкорпуса", народный депутат Андрей Билецкий.

"Социология в Украине - это политический инструмент для воздействия на электорат, а не объективный показатель электоральных симпатий. Поэтому не верю ни в какие социологические показатели о 7-10-15%. К тому же, вы представляете, с какой скоростью сейчас меняются электоральные симпатии в мире? От левацкого, фактически социалистического, правительства в Италии мы имеем откровенно правое правительство, Сальвини и другие. Мы имеем правый фланг в США, который выкристаллизовался вокруг фигуры Трампа. Мы имеем рост правоконсервативных настроений после Брексита в Англии, есть пример Эстонии, где на недавних парламентских выборах правая Консервативная Народная партия взяла 18%.То есть везде происходит электоральный поворот к правым силам, не везде эти правые силы являются для Украины союзными, но этот поворот - это мировая тенденция. Об этих 7% я слышал в 2014-2015 годах. Уже 5 лет прошло. В мире фантастические изменения, а наши социологи продолжают говорить об этих цифрах", - объяснил он.

Также Андрей Билецкий отметил, что риторика украинского национализма набирает обороты.

"А чем занимается Порошенко сейчас? Его действия не националистические, но риторика националистическая. На чем выиграл Ляшко или "Народный фронт"? Разве они на ту минуту не "зарейдилы" риторику украинского национализма? И они имеют большинство в парламенте. Риторика украинского национализма сейчас приемлема для большинства украинцев. Мы говорим о том, удастся ли действительно националистам вернуть ее. Думаю, что однозначно да", - добавил он.

Подробнее о создании единого националистического фронта в Украине, читайте в материале "Апострофа": Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ

Технология Путина и другие сюрпризы: как будут побеждать фавориты президентской гонки

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: