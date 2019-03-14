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Во втором туре встретятся Зеленский и Тимошенко - опрос

четверг, 14 марта 2019, 16:50

Во второй тур президентских выборов в Украине скорее всего выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центом социальных исследований "София" с 4 по 11 марта.

Так, поддержать Зеленского готовы 23,1% украинцев, из тех, кто планирует принять участие в голосовании. Поддержка Тимошенко составляет 14%.

Действующий президент занимает третье место, получив поддержку 12,4% респондентов. Вплотную идет лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 12%.

Похожими оказались и результаты опроса о выборах в Верховную Раду, которые состоятся осенью. Так, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то партия "Слуга народа" набрала бы 19,2%, второй была бы "Батькивщина" - 13,9%.

Пятипроцентный барьер также преодолели бы "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,9%), БПП (10,3%) и "Гражданская позиция" (6,8%).

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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