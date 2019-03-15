Бабушки-мигранты и охота на призывников: как политики отпугивают от выборов молодых украинцев

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опасаются технологий, которые могут снизить процент явки молодых украинцев на выборы.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Так, в штабе кандидата рассказали, что сейчас по сети "разгоняют" истории, что на участках будут ловить уклонистов и вести в военкоматы, тем самым надеясь понизить явку. Такие тексты можно увидеть во многих пабликах "Фейсбука".

"По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала. Для членов комиссий "спущена" команда, чтобы они медленно выдавали бюллетени. Такие технологии действенны. Если они, например, выдергивают пришедшую молодежь и забирают в военкомат, и человек просидит там три часа, то второй раз голосовать он уже не пойдет. С такими вещами в штабе намерены бороться, отмечая, что это, фактически", - приводит еще один пример он.

По его словам, подобные фейки можно рассматривать как попытку фальсификации выборов.

"Мы надеемся на общественные организации, на журналистов, на силовые ведомства. Фактически, это можно расценивать как попытку сфальсифицировать выборы и прямой административный ресурс, потому что и глава Генштаба, и министр обороны находятся в подчинении у действующего гаранта",- уточнил он.

Подробнее о том, как на самом деле политики работают с молодежным электоратом, читайте в материале "Апострофа": Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь.