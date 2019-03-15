Мазепа и Сагайдачный идут в президенты: в сети яркими фотожабами высмеяли украинских политиков

В сети появилась новая серия фотожаб-пародий на выборы в Украине, если бы они проходили в древние времена.

Их опубликовали в Facebook-аккаунте История Украины в схемах и мемах.

Так, на одном из фото изображен гетман Мазепа. На снимке он называет себя слугой Старшины и спрашивает: "Я иду к шведам, ты со мной?"

Добавим, что это уже вторая серия фотожаб в средневековом стиле. Тогда героями фотожаб стали княгиня Ольга, Ярослав Мудрый и другие.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев. В частности, среди игрушек есть игрушка под названием Кондитер Петро, который зарабатывает на кондитерской фабрике 3200 гривен.