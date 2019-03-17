Можно раскачивать: в Украине высказались о перспективах третьего Майдана

Предвидеть и предсказать третий Майдан в Украине после первого или второго тура президентских выборов достаточно сложно, но возможность такого развития событий исключать не стоит.

Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Сейчас слабо верю. Конечно, можно раскачивать, недовольных действительно много, но эти вещи невозможно предсказать. Никто не мог предвидеть ни первого, ни второго Майдана. Вы вспомните, что за два месяца до второго Майдана никого невозможно было вытащить на улицу, но "мусора" кого-то постоянно били. И то, что триггером станет избиение студентов, никто не мог себе представить. Ну, избили студентов, ну, всегда кого-то бьют, а оно сработало", - говорит он.

Кроме того, по его мнению, президентские выборы в Украине проходят на фоне честной борьбы.

"И выборы, мне кажется честные... Я объясню, почему. МВД пытается атаковать какие-то президентские сети подкупа избирателей. Это взаимная компенсация. Здесь идет честная борьба. Может, кто-то бы хотел, чтобы эта честная борьба шла только в электоральном поле, но у нас не та страна. У нас честная борьба: СБУ воюет с МВД, одни олигархи - с другими. На мой взгляд, все честно. На кого сейчас президент может наехать? Ни на кого. Коломойский его по телевидению разве что по сексуально-пешеходному маршруту не посылает. И что? У нас не возбуждено уголовное дело против Коломойского, хотя есть за что. Всегда кто-то будет пытаться жульничать, но здесь у действующего президента не больше возможностей жульничать, чем у всех остальных", - объяснил писатель.

Подробнее о том, возможен ли в Украине третий Майдан, читайте в материале "Апострофа": Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский.