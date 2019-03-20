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Под Ровно поймали организатора массовых фальсификаций на выборах: фото

среда, 20 марта 2019, 20:37

В среду, 20 марта, на автодороге Киев-Чоп, неподалеку от города Дубно, Ровенской области, правоохранители задержали подозреваемого в массовом подкупе избирателей для выборов президента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В ходе обыска автомобиля было обнаружено 2,5 млн гривен. Кроме того, в тот же день был проведен обыск в квартире задержанного "гражданина Т".

"Напомним, что Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, сведения о котором внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины. Досудебным расследованием в уголовном производстве установлено, что в 2018 году на территории Украины создана преступная организация, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов 31.03.2019 Президента Украины", – добавила Сарган.

Кроме того, сам генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что "гражданин Т" является участником Всеукраинской сети "депутата Д", а также обвинил штаб некоего "кандидата Ю" в массовом подкупе избирателей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сотрудники ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, которые предлагали 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы тот отказался баллотироваться.

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