Матпомощь за голос: как украинцы платят за подкуп самих себя

"Сетки" подкупа избирателей в Украине накануне выборов растут быстрее, чем бамбук в тропическом лесу. И если в начале года на схемы оптовой скупки голосов обращали внимание только активисты, то за две недели до выборов почуяли неладное уже и в МВД. Как власть зарабатывает себе лайки в избирательных бюллетенях, да еще и на наши налоги, разбирался "Апостроф".

Матпомощь за голос

Безусловно, админресурс становится волшебным Экскалибуром накануне выборов, ведь кто владеет админресурсом, тот владеет голосами электората, а значит, и властью. И пока конкурентам ничего не остается, как разгонять "зраду" с бигбордов, власть может делать "реальные дела", зарабатывая очки у избирателей.

Одним из таких реальных дел стала раздача так называемой материальной помощи нуждающимся. Но не за просто так и не всем, а лишь тем украинцам, кто готов проголосовать за "правильного" кандидата.

Еще в начале февраля о подобной схеме в Одесской области рассказал местный активист Андрей Юсов. По его словам, в поселке Цебриково по домам жителей ходили социальные работники и предлагали жильцам написать заявление на материальную помощь. Денег предлагали немного: всего тысячу гривен, но и отработать ее совсем несложно.

"Так, людей "просят" на выборах президента поддержать одного из кандидатов, просто совпало, что он сейчас президентом работает", - написал активист на своей страничке в Facebook.

Позже скандал разгорелся в Днепре. Там активисты организации "Общественный контроль" уличили местную власть в раздаче материальной помощи бюджетникам по упрощенной процедуре: по предъявлению только паспорта и идентификационного кода. Вызвали полицию. Правоохранители отрапортовали, мол, все в рамках закона, ведь еще в октябре прошлого года на сессии горсовета был принят документ "Об утверждении положения о назначении и предоставлении адресной материальной помощи отдельным категориям граждан" и выделено 140 миллионов гривен. Вот в рамках этого документа люди и получали матпомощь. В мэрии города, конечно, назвали нападки "Общественного контроля" манипуляцией, но от греха подальше, через несколько дней после скандала, отменили упрощенную систему получения денег.

Но одно дело - заявления активистов, и совсем другое - конкретные факты, изложенные главой МВД. Так, 11 марта, выступая в эфире одного из национальных телеканалов, Арсен Аваков отметил, что правоохранители расследуют уголовное дело относительно скупки голосов в городе Васильков Киевской области.

"Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата. Если да, то предлагают помощь. Из 100 человек 30 говорит: "Мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета или мэру выделить этим людям по тысяче гривен. Используя средства программы "Турбота", заложенной в бюджете", - пояснил Арсен Аваков.

По словам министра, после получения денег с человеком связывается агитатор из штаба и настоятельно просит выполнить обещание и поддержать нужного кандидата. Более двух тысяч человек в Василькове, так или иначе причастных к "сетке" подкупа, уже получили от полиции повестки с вызовом на допрос.

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Идеальное преступление

Конечно, само по себе получение единовременной материальной помощи от государства не является преступлением. Например, на национальном уровне на такой вид выплаты могут претендовать военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие выполнения ими профессиональных обязанностей, либо члены семьи военного, если он погиб.

Единовременную помощь от Минсоцполитики могут получить и переселенцы, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, но только в тех случаях, если в специальном фонде министерства, наполняемом за счет пожертвований, есть деньги. Работники бюджетной сферы также вправе претендовать на единовременную матпомощь в связи с семейными обстоятельствами, на оплату лечения, оздоровление детей, похороны.

А вот на местных уровнях материальная помощь может выплачиваться вообще на какие угодно цели. Все зависит от того, какое решение примут на сессии местные депутаты. Например, в Червоненской объединенной территориальной громаде (ОТГ) Житомирской области местные власти решили выдавать материальную помощь жителям к юбилейным дням рождения на 90, 95 и 100 лет.

А в Бурынской ОТГ Сумской области решили доплачивать молодым мамам сверх государственной помощи по рождению ребенка еще по 20 тысяч гривен.

Впрочем, материальную помощь "под выборы" официально, конечно же, проголосовать нельзя, как и доказать причинно-следственную связь между матпомощью и увещеванием проголосовать за того или иного кандидата. В этом и состоит вся "прелесть" этого, практически идеального преступления.

"Если агитаторы от кандидата советуют избирателю написать заявление, а позже сообщают, что выплата материальной помощи стала возможной только при содействии их кандидата, то такие дела в судебном порядке очень сложно будет доказать. Что это именно подкуп избирателей, - поясняет "Апострофу" гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель. - Это точно так же, как кандидат приезжает в больницу и передает символический чек и говорит о том, что эти средства он выбил из государственного бюджета или, когда кандидаты массово посещают школы и говорят, что при содействии их партии стала возможной реконструкция школы. Тут точно так же: избирателям напоминают, что они получили материальную помощь при содействии кандидата".

Еще одна "прелесть" этой технологии в том, что она доступна не только провластному кандидату, но и всем, более-менее, весомым политикам, кто имеет политическую поддержку в регионах, ведь на местах админресурс - у каждого свой.

"Используют такую схему не только партии, которые при власти в парламенте. Мы же понимаем, что на местах мэры городов и депутатское большинство могут принадлежать к местным партиям. Правда, они могут и договариваться с большими игроками о сотрудничестве", - говорит "Апострофу" региональный координатор движения ЧЕСНО Ирина Федорив.

Насколько такая технология действенна, сказать сложно, ведь далеко не факт, что, получив деньги, избиратель действительно проголосует за своего благодетеля. С другой стороны, если бы схема не работала, политики бы этим не занимались.

"Все же бюджетные выплаты, которые связываются в публичном поле с определенным кандидатом, поддерживаются значительной частью населения. Как минимум, той частью, которая получает эти выплаты во время выборов", - комментирует ситуацию "Апострофу" аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

Раздача слонов в виде матпомощи, далеко не единственный вид оплаты предвыборной кампании кандидатов за наш счет.

"Во время выборов в принципе интенсифицируются бюджетные выплаты и бюджетные программы, в том числе, местные. В ряде регионов бюджетные программы получили серьезное финансирование", - отмечает Клюжев.

Например, на днях в правительстве заявили, что с 1 апреля многодетным семьям начнут выплачивать дополнительное пособие по уходу за детьми в размере 1,7 тысяч гривен, начиная с третьего ребенка. Кстати, с 1 апреля вырастут и доплаты военным первой и второй линии обороны на две и одну тысячу гривен соответственно. А до этого была монетизация субсидий живыми деньгами.

На первый взгляд, повышение соцстандартов - это, конечно, хорошо.

"Но люди не понимают главного: когда бюджет спустят на такие подачки, не будут реализованы ключевые инфраструктурные проекты, - сетует Ирина Федорив. - Например, за эти бюджетные деньги городу можно было бы закупить автопарк и создать коммунальное предприятие. И тогда город регулировал бы цены на проезд, и человек не платил бы 8-10 гривен частному перевозчику, а платил бы 5-6 гривен - коммунальному".

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Как бороться

Возможно ли бороться с таким бюджетным увещеванием? Свою часть работы, конечно, должны выполнять правоохранители, но опять же, доказать в суде причинно-следственные связи между донатом от кандидата и голосом за него практически невозможно.

В теории, можно было бы внести изменения в законодательство.

"Если все эти блага люди получают перед выборами, то было бы логично запретить любой ветви власти раздавать "плюшки" за полгода до выборов. Хотели делать хорошие дела? Так для этого было четыре с половиной года", - подчеркивает координатор ЧЕСНО.

Однако Александр Клюжев не уверен, что законодательные ограничения смогут изменить ситуацию, даже если парламент (что представить практически невозможно), их примет.

"Злоупотребление административными ресурсами и бюджетными административными ресурсами считается одним из самых опасных вызовов для стандартов демократических выборов. В некоторых странах пытались ограничивать бюджетные программы или их интенсификацию во время выборов, но говорить об успехе этих механизмов пока не приходится, ведь органы власти должны нормально функционировать в любой момент развития страны", - резюмирует эксперт.

Соответственно, пресечь агитацию за бюджетный счет возможно, только выбрав во власть тех политиков, которые в будущем не будут использовать эту технологию.