Зеленский назвал кандидата, ради которого бы снялся с выборов

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов был поддержать музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в случае его выдвижения кандидатом на выборы.

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Он отметил, что в обществе существует огромный запрос на изменения.

"Я и еще один музыкант (Вакарчук), все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был (кандидатом), я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо - давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями", - сказал Зеленский.

Напомним, подробнее о Владимире Зеленском и шансах на победу в выборах президента читайте в интервью "Апострофа" со спикером его штаба Дмитрием Разумковым: "Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы.