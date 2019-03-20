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Зеленский назвал кандидата, ради которого бы снялся с выборов

среда, 20 марта 2019, 17:53

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов был поддержать музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука в случае его выдвижения кандидатом на выборы.

Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Он отметил, что в обществе существует огромный запрос на изменения.

"Я и еще один музыкант (Вакарчук), все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был (кандидатом), я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо - давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями", - сказал Зеленский.

Напомним, подробнее о Владимире Зеленском и шансах на победу в выборах президента читайте в интервью "Апострофа" со спикером его штаба Дмитрием Разумковым: "Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы.

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