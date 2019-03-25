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Ликвидированные "Гиви" и Захарченко могут сорвать выборы в Украине: в чем суть

понедельник, 25 марта 2019, 11:42

В реестре избирателей записаны до 200 тысяч "мертвых душ" из Донбасса - людей, которые умерли на неконтролируемых украинской власти территориях.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Записывать в списки избирателей умерших людей - это еще один способ массовых фальсификаций. Около 200 тысяч голосов ныне находятся в "резерве".

Так, на портале Государственного реестра избирателей журналисты нашли числящихся живыми людей, о смерти которых всем хорошо известно. Однако украинские власти делают вид, что они об этом не знают.

Например, в реестр избирателей включен житель Иловайска Михаил Толстых. Это командир батальйона сепаратистов "Сомали" с позывным "Гиви", который погиб в Макеевке 8 февраля 2017 года. Его постоянной избирательный участок – №141380, дом науки и техники локомотивного депо Иловайска Донецкой области.

Еще один пример: в реестре избирателей также числится погибший экс-главарь непризнанной ДНР Александр Захарченко. Однако он погиб 31 августа 2018 года в Донецке из-за взрыва. Там человек записан со всеми известными данными как и у главаря так называемой ДНР. Его избирательный участок расположен на улице Колодина в Донецке.

В издании отмечают, что всю эту информацию можно найти в разделе "Проверка включения" сайта Государственного реестра избирателей.

""Страна" проверила еще несколько человек, о которых достоверно известно, что они умерли на неконтролируемых территориях. Все они до сих пор числятся среди живых избирателей. Противоположные случаи, когда украинский гражданин, умерший на территории непризнанных республик, исключен из реестра избирателей, "Стране" обнаружить не удалось", - говорится в сообщении.

Такая проблема объясняется тем, что украинские власти не имеют информации о рожденных и умерших в непризнанных ДНР и ЛНР.

Напомним, что согласно "закону о реинтеграции Донбасса" документы, которые подтверждают факт рождения или смерти человека, выданные на "временно оккупированных территориях", будут признаваться украинскими государственными органами. Но только в случае, если поступит заявление о госрегистрации рождения или смерти в ЗАГС, расположенный на контролируемой территории.

До принятия этого закона украинские власти тоже признавали документы о рождении и смерти, выданные на неподконтрольных территориях. Но для этого заявителю нужно было обратиться в суд.

Понятно, что если о смерти жителя непризнанной "республики" никто в органы украинской власти не заявил, то для исключения его из всевозможных списков и реестров не было никаких законных оснований.

Как сообщал "Апостроф", расчет на то, что введение военного положения позволит отменить выборы или консолидировать вокруг себя патриотически настроенных избирателей, не оправдался.

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