За неделю до выборов: свежий соцопрос показал, кто попадет во второй тур

За неделю до выборов президента Украины первым в рейтинге кандидатов остается Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На второе месте вырвался нынешний президент Петр Порошенко, а на третьем – Юлия Тимошенко.

Согласно данным соцопроса, среди тех, кто определился с фаворитом на выборах, 32,1% будут голосовать за Зеленского. 17,1% готовы поддержать Порошенко, 12,5% - Тимошенко.

Далее следуют Юрий Бойко (10,4%), Анатолий Гриценко (6,9%), Александр Вилкул (5,7%), Олег Ляшко (5,2%), Игорь Смешко (4,4%). Остальные кандидаты не преодолевают 5% барьер.

В том случае, если во второй тур выборов выйдет Зеленский, то он побеждает всех своих оппонентов в любой конфигурации. Примечательно, что если во второй тур Тимошенко не выйдет, то 47% ее избирателей отдадут свои голоса Зеленскому. Однако почти 26% избирателей Порошенко поддержат лидера "Батькивщины", если она окажется в паре с Зеленским.

Соцопрос проводился в период с 14 по 22 марта. Опрошены более чем 2 тысяч респондентов.

Как сообщал "Апостроф", родственники погибших на Майдане и на Донбассе рассказали о трудном выборе, который они должны сделать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта.