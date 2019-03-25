РУС. | УКР.

понедельник, 25 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

25 марта

11:14
Сговор Трампа и Путина: как на Западе отреагировали на итог расследования
11:07
Фронтовиков срочно свезли в Киев: боевики "вскрыли" хитрый план Порошенко
11:00
Отец Началовой назвал виновного в болезни дочери
10:39
Скандал вокруг "Укроборонопрома": в США рассказали о реакции друзей Украины
10:34
За неделю до выборов: свежий соцопрос показал, кто попадет во второй тур
10:30
В России приняли важное решение по делу футболистов-дебоширов
10:24
Карликов в футболе уже нет: Шевченко рассказал о настрое на матч с Люксембургом
10:15
У нас разве война? "Укрзализныця" угодила в очередной скандал из-за военных
10:15
Деми Мур в платье от украинского бренда засветилась на второй свадьбе Брюса Уиллиса
10:07
​В Украине грядет большая война с Россией: в сети назвали дату
10:00
Трамп создал Путину лазейку для признания Крыма: Запад в гневе
09:47
В сети показали видео утреннего апокалипсиса в метро Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

За неделю до выборов: свежий соцопрос показал, кто попадет во второй тур

понедельник, 25 марта 2019, 10:34

За неделю до выборов президента Украины первым в рейтинге кандидатов остается Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На второе месте вырвался нынешний президент Петр Порошенко, а на третьем – Юлия Тимошенко.

Согласно данным соцопроса, среди тех, кто определился с фаворитом на выборах, 32,1% будут голосовать за Зеленского. 17,1% готовы поддержать Порошенко, 12,5% - Тимошенко.

Далее следуют Юрий Бойко (10,4%), Анатолий Гриценко (6,9%), Александр Вилкул (5,7%), Олег Ляшко (5,2%), Игорь Смешко (4,4%). Остальные кандидаты не преодолевают 5% барьер.

В том случае, если во второй тур выборов выйдет Зеленский, то он побеждает всех своих оппонентов в любой конфигурации. Примечательно, что если во второй тур Тимошенко не выйдет, то 47% ее избирателей отдадут свои голоса Зеленскому. Однако почти 26% избирателей Порошенко поддержат лидера "Батькивщины", если она окажется в паре с Зеленским.

Соцопрос проводился в период с 14 по 22 марта. Опрошены более чем 2 тысяч респондентов.

Как сообщал "Апостроф", родственники погибших на Майдане и на Донбассе рассказали о трудном выборе, который они должны сделать на президентских выборах, которые состоятся 31 марта.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Движение к европейским ценностям: обращение к кандидатам в президенты

Бутерброды в Instagram и штурм YouTube: как кандидаты в президенты завоевывают молодежь

"Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков

У ребят из "Нацдружин" есть оружие, они будут наблюдать за выборами - Андрей Билецкий

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: