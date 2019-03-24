Украинцев разозлил бенефис Зеленского на "1+1" за сутки до выборов

В сети возмутились из-за бенефиса шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на канале "1+1" за день до выборов.

Об этом сообщает драматург и прозаик Лесь Подеревянский на своей странице в Twitter.

На телеканале "1+1" 30 марта практически целый день будут транслировать передачи с участием Зеленского. Так, с 16:30 начнется показ "Вечернего квартала" и других передач до 22:20. "Трансляцию Зеленского" прервут лишь на новости ТСН.

Пользователей сети возмутила такая плотная программа с участием кандидата за день до выборов. Сам же Подеревянский в связи с этим написал стих:

В маленьку цю коробочку

Із сурлом чорнопиким,

Що продукує цінності духовні,

А сам, падлюка, зроблен із пластмаси,

Яка до світу матер’яльного належить.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский заявил, что хочет поражения Петра Порошенко на выборах президента, и симпатизирует его основным конкурентам – Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко.