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Украинцев разозлил бенефис Зеленского на "1+1" за сутки до выборов

воскресенье, 24 марта 2019, 13:58

В сети возмутились из-за бенефиса шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского на канале "1+1" за день до выборов.

Об этом сообщает драматург и прозаик Лесь Подеревянский на своей странице в Twitter.

На телеканале "1+1" 30 марта практически целый день будут транслировать передачи с участием Зеленского. Так, с 16:30 начнется показ "Вечернего квартала" и других передач до 22:20. "Трансляцию Зеленского" прервут лишь на новости ТСН.

Пользователей сети возмутила такая плотная программа с участием кандидата за день до выборов. Сам же Подеревянский в связи с этим написал стих:

В маленьку цю коробочку

Із сурлом чорнопиким,

Що продукує цінності духовні,

А сам, падлюка, зроблен із пластмаси,

Яка до світу матер’яльного належить.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский заявил, что хочет поражения Петра Порошенко на выборах президента, и симпатизирует его основным конкурентам – Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко.

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