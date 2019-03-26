Мы убиваем мозг: появились жесткие фотожабы с кандидатами в президенты Украины

В сети появились яркие фотожабы кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщают на странице издания "Слово и дело" в Facebook.

"Это не мы делаем по выборам шоу - шоу делают они сами. Мы лишь стараемся не сойти с ума в последнюю неделю до выборов", - подписали пост в интернете.

Так, среди тех, кого высмеяли в сети, 12 кандидатов на пост главы государства в 2019 году: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский (вместе с олигархом Игорем Коломойским), Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юрий Бойко, Александр Шевченко, Юрий Деревянко, Сергей Каплин, Виктор Бондарь, Роман Насиров, Илья Кива.

Как сообщал "Апостроф", кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского высмеяли в сети после его неоднозначных заявлений и неудачного спича на встрече с представителями бизнеса.