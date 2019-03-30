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Выборы президента 2019: онлайн трансляция

31 марта украинцы голосуют за президента на ближайшие 5 лет

суббота, 30 марта 2019, 09:14
31 марта украинцы голосуют за президента на ближайшие 5 лет Фото: GettyImages

В воскресенье, 31 марта, в Украине пройдут очередные выборы президента. На кресло главы государства претендует 39 кандидатов, а фаворитами президентской гонки, согласно данным социологических опросов, являются действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию дня выборов - главные и актуальные новости, комментарии, мнения экспертов, фото и видео из участков для голосования.

В Украине избирательные участки начнут работу в 8:00 и закрываются в 19:55.

Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

По данным Центризбиркома, кандидаты уже потратили на избирательную кампанию 1 млрд. 273 млн. грн. И это только официальные цифры.

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30 марта

10:22 Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о попытке провести провокацию по имитации подрыва авто лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого. СБУ уже проверяет информацию.

29 марта

20:15. сегодня на телеканале UA:Перший были организованы дебаты трех основных кандидатов - Порошенко, Зеленского и Тимошенко. Но в студию пришла только Юлия Тимошенко. Заявив, что "дебаты некого", она развернулась и ушла

18:51. напоминаем, что в субботу, 30 марта, наступает предвыборный "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещения рекламных материалов кандидатов

17:01. о том, как в команде Порошенко усиленно работали по регионам, читайте в статье журналиста Юлии Забелиной

28 марта

14:21. Появились свежие котировки букмекеров на первый тур президентских выборов

13:22. О том, чего ждут на Западе от украинских выборов, в интервью "Апострофу" рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.

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