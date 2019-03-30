Лидер "Нацкорпуса" попал в скандал с угрозой теракта на выборах: появилась реакция СБУ

Народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий готовил провокацию перед президентскими выборами в Украине, намереваясь имитировать подрыв своего автобуса.

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала Прямой.

"Есть информация, что Андрей Билецкий, лидер" Национального корпуса ", готовит провокацию - нападение на свой же автомобиль. Так написали мне ... Пожалуйста, подтвердите или опровергните эту информацию", - спросил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса ведущий телеканала Матвей Ганапольский.

"Все то, что вы перед этим перечислили (имеется ввиду провокация с подрывом авто, - прим. ред.), так и есть. Есть попытки провести провокацию по имитации подрыва автомобиля Андрея Билецкого. Совет национальной безопасности следит за этими вопросами. И непосредственно я уже подал заявление в Службу безопасности Украины, которая будет этим вопросом заниматься. Это их компетенция", - сказал он.

По его словам, данный инцидент должен был послужить рычагом для дестабилизации ситуации в Украине.

"Продолжаются попытки расшатать ситуацию в середине страны. Спровоцировать стычки между украинцами, и сделать ее слабей. Я еще раз призываю всех украинцев быть осторожными, быть объединенными", - добавил Кривонос.

Он также уточнил, что пока не может назвать свои источники, откуда стало известно об инциденте.

При этом в СБУ уже начали проверку по заявлению Кривоноса.

В тоже время, как рассказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов в эфире телеканала 112 Украина, силовики не могут связаться с Билецким, дабы уточнить подлинность поступившей от Кривоноса информации.

"На телефонные звонки он не отвечает, к сожалению, на СМС тоже. СБУ публично обращается к Андрея Билецкому предоставить необходимые объяснения в рамках заявления Сергея Кривоноса", – сказал чиновник.

Как сообщалось, ранее Билецкий заявлял о создании единого националистического фронта. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий.