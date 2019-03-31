Мертвые души, исчезающие чернила и контролеры: в штабах рассказали о новых нарушениях

Члены команды Владимира Зеленского заявили, что фиксируют тысячи нарушений избирательного законодательства, сообщения о которых поступили к ним на горячую линию.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

"Фиксируем большое количество "мертвых душ". Возможно, они будут использоваться в качестве манипуляции. Еще есть подвоз. Скорее всего, используется административный ресурс. Фиксируется наличие так называемых "контролеров". Это может свидетельствовать, что работают так называемые "сетки", - отметил спикер команды кандидата Дмитрий Разумков.



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По словам Разумкова, сообщения о нарушениях передаются в полицию. "Около 100 уже в процессе передачи в полицию или уже передали в полицию", - добавил Разумков.

Также в команде Зеленского нашли один избирательный участок с восемью наблюдателями от Петра Порошенко, что в 2 раза превышает квоту, установленную законом.

"Но основной объем фальсификаций наблюдается или под конец дня голосования или после закрытия участков", - резюмировал Разумков.

Кроме того, в штабе Зеленского сообщили, что их наблюдатели на избирательных участках подвергаются буллингу за использование бейджей, выполненных в стилистике избирательной кампании кандидата, однако сами члены команды "Зе" никаких нарушений в этом не видят.

В то же время в штабе Петра Порошенко нарушений особых не видят. "По всей стране спокойная ситуация", - заявил народный депутат Сергей Алексеев на брифинге, передает корреспондент "Апострофа".

"В Киеве зафиксированы нарушения на ОИК 216 - подписи лиц в списках избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. В Херсонской области на ОИК 185 были выявлены испорченные бюллетени со штампом "выбыл" напротив кандидата Александра Мороза. Были подвезены новые бюллетени. В Киевской области на ОИК 94 зафиксирован подвоз людей, возможно, для провокаций. Луганская область, ОИК 112 - подвоз избирателей. Запорожье, ОИК 76 - выдача 10 бюллетеней одному избирателю. Запорожье, ОИК 82 - подвоз избирателей. Больше громких нарушений по состоянию на 16.00 нет", - сообщил Алексеев.

Напомним, ранее в МВД рассказали, что больше всего нарушений фиксируется в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.