РУС. | УКР.

воскресенье, 31 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

31 марта

18:29
​Двое детей пострадали в жестком ДТП в Киеве: фото и видео
18:19
Мертвые души, исчезающие чернила и контролеры: в штабах рассказали о новых нарушениях
18:01
​Вырастут пенисы! Россиян порадовали неожиданным прорывом
17:42
​ У Зеленского рассказали, пойдет ли он на дебаты перед вторым туром
17:32
​Украинцы в Германии устроили ажиотаж вокруг выборов президента: впечатляющие фото
17:00
Гороскоп на завтра: Овны будут купаться в сексуальности, а Весам нужно срочно заняться финансами
16:57
Стала известна фамилия мужчины, избивавшего в Одессе бойцов Нацгвардии после ДТП: опубликовано фото
16:54
В Запорожье произошло смертельное ЧП во время выборов
16:52
​Ляшко вляпался в серьезный скандал на выборах: ему светит три года тюрьмы
16:40
Скандальная легенда ММА бросил вызов звезде Голливуда
16:36
Побег с бюллетенями, подкуп избирателей и поджог урны: какие нарушения фиксируются на выборах
16:30
Лукашенко выдал перл о человеческих копытах: видео и реакция соцсетей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мертвые души, исчезающие чернила и контролеры: в штабах рассказали о новых нарушениях

воскресенье, 31 марта 2019, 18:19

Члены команды Владимира Зеленского заявили, что фиксируют тысячи нарушений избирательного законодательства, сообщения о которых поступили к ним на горячую линию.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

"Фиксируем большое количество "мертвых душ". Возможно, они будут использоваться в качестве манипуляции. Еще есть подвоз. Скорее всего, используется административный ресурс. Фиксируется наличие так называемых "контролеров". Это может свидетельствовать, что работают так называемые "сетки", - отметил спикер команды кандидата Дмитрий Разумков.

Читайте также онлайн трансляцию выборов президента Украины

По словам Разумкова, сообщения о нарушениях передаются в полицию. "Около 100 уже в процессе передачи в полицию или уже передали в полицию", - добавил Разумков.

Также в команде Зеленского нашли один избирательный участок с восемью наблюдателями от Петра Порошенко, что в 2 раза превышает квоту, установленную законом.

"Но основной объем фальсификаций наблюдается или под конец дня голосования или после закрытия участков", - резюмировал Разумков.

Кроме того, в штабе Зеленского сообщили, что их наблюдатели на избирательных участках подвергаются буллингу за использование бейджей, выполненных в стилистике избирательной кампании кандидата, однако сами члены команды "Зе" никаких нарушений в этом не видят.

В то же время в штабе Петра Порошенко нарушений особых не видят. "По всей стране спокойная ситуация", - заявил народный депутат Сергей Алексеев на брифинге, передает корреспондент "Апострофа".

"В Киеве зафиксированы нарушения на ОИК 216 - подписи лиц в списках избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. В Херсонской области на ОИК 185 были выявлены испорченные бюллетени со штампом "выбыл" напротив кандидата Александра Мороза. Были подвезены новые бюллетени. В Киевской области на ОИК 94 зафиксирован подвоз людей, возможно, для провокаций. Луганская область, ОИК 112 - подвоз избирателей. Запорожье, ОИК 76 - выдача 10 бюллетеней одному избирателю. Запорожье, ОИК 82 - подвоз избирателей. Больше громких нарушений по состоянию на 16.00 нет", - сообщил Алексеев.

Напомним, ранее в МВД рассказали, что больше всего нарушений фиксируется в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина выбирает президента: онлайн трансляция и все подробности голосования

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине

Выборы в Украине: что обещают основные кандидаты в президенты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: