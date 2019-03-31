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Как украинцы голосуют за президента: онлайн видеомарафон

воскресенье, 31 марта 2019, 10:33

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходят выборы президента.

Онлайн-трансляцию с избирательных участков ведет "112 канал".

Известно, что в этом году на кресло главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, которые проводились ранее, в тройку лидеров входят: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Следующими за ними также идут Анатолий Гриценко и Юрий Бойко.

В Украине избирательные участки начали работу в 8:00 и закрываются в 19:55.

Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", Россия предпочитает вмешивается в выборы президента Украины путем кибератак на ЦИК или финансовой поддержкой того или иного кандидата.

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