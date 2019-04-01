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Как Украина и Киев голосовали за Зеленского и Порошенко: интересная инфографика

понедельник, 01 апреля 2019, 21:35

Стало известно, как распределился электорат по главным лидерам президентских выборов в Украине в зависимости от места проживания.

О распределении симпатий украинцев по каждому из кандидатов можно судить по карте, опубликованной на портале "Декодер".

Исходя из ее данных, за Владимира Зеленского проголосовала большая часть страны, кроме востока и части юга. Здесь в фаворитах оказался Юрий Бойко. За Петра Порошенко и Юлию Тимошенко свои голоса отдали жители запада и центра Украины.

Также стало известны предпочтения жителей Киева.

"Для тех, кто не сразу разобрался, поясню. На карте Киева зелеными и фиолетовыми крапинками обозначены участки, на которых победили, соответственно, Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если за действующего Президента голосовали центр, Оболонь и богатые кварталы, то бедные Троещина, Борщаговка и Виноградарь отдали свои голоса сплошь за лидера гонки – господина Зе", - написал экономист Тарас Козак в Facebook, опубликовав соответствующую карту с предпочтениями киевлян.

В сети к ней отнеслись довольно скептически, выказав свои сомнения по поводу ее объективности в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы лидеры по явке избирателей на выборах в Украине.

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