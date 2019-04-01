Кто побеждает во втором туре выборов: опубликован интересный прогноз

В случае выхода во второй тур президентских выборов в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко, социологи прогнозируют победу первому.

Этому свидетельствуют данные большого опроса трех социологических компаний.

В частности, при таком варианте развития событий Зеленский получает 39% голосов, а Порошенко 18%.

Кроме того, социологи предположили, кому в случае выхода во второй Зеленского и Порошенко отойдут голоса тех, кто набрал меньшее количество голосов.

Так, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, 47,4% сторонников Юлии Тимошенко в случае ее проигрыша на выборах 31 марта во втором туре готовы поддержать Владимира Зеленского.

Кроме того, в такой паре Зеленский наибольшую поддержку также получит от избирателей Анатолия Гриценко (91,7%) и Юрия Бойко (49,2%).

Как сообщал "Апостроф", ранее появились первые официальные результаты выборов в Украине.