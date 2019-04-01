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Кто выходит во второй тур: появились свежие данные экзит-полов и яркая инфографика

понедельник, 01 апреля 2019, 12:51

В Украине состоялся первый тур выборов президента, по результатам подсчета голосов во второй тур выходят кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Об этом сообщает Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

По данным показателей Зеленский получил 30,1%, а Порошенко - 15,7% - при погрешности 0,7%.

"Параллельный подсчет выполнили 1296 обученных и аккредитованных наблюдателей. Проработали 99,4% избирательных участков с 836 047 голосов", - говорится в сообщении.

Также отметили, что параллельный подсчет голосов осуществляется на основе отчетов специально подготовленных наблюдателей, оценивают качество процесса на избирательных участках. В отличие от экзит-полов, подсчет не включает опрос граждан по их голосованию.

Напомним, по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%.

Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.

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