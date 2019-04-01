Подсчет голосов подходит к финишу: на сколько Зеленский оторвался от Порошенко

Между лидерами первого тура президентских выборов - Владимиром Зеленским и Петром Порошенко увеличивается разрыв в количестве граждан, проголосовавших за них.

Об этом свидетельствуют официальные результаты Центризбиркома, которые постоянно обновляются на нашем сайте. По состоянию на 15:31 обработано 82,84% бюллетеней.

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Зеленский на данный момент набрал 30,37%, у Порошенко - 16,02%. За Тимошенко проголосовали 13,26% из пришедших на выборы. Далее по списку идут Юрий Бойко (11,55%), Анатолий Гриценко (7,02%), Игорь Смешко (5,96%), Олег Ляшко (5,33%).

Пятипроцентный порог не преодолели Александр Вилкул, Руслан Кашулинский, Юрий Тимошенко, Александр Шевченко, Валентин Наливайченко, Ольга Богомолец и другие.

Ранее появились данные о том, как голосовали на участках бойцы, воюющие на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", гражданская сеть ОПОРА опубликовала инфографику с результатами экзит-полов, согласно которым во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.