За кого голосовали военные, воюющие на Донбассе: интересные данные по округам

Кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский набрал больше голосов на военных спецучастках в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем нынешний президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Так, по состоянию на 7:45 1 апреля появились результаты почти с 63 спецучастков. Всего в зоне ООС находится 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

По имеющейся информации, Зеленский одерживает победу на 32 спецучастках из 63.

Округ №45

000001 (Первомайское) - Зеленский - 69; Порошенко - 116

000002 (Водяное) - Зеленский - 88; Порошенко - 158

000003 (Желанное) - Зеленский - 180; Порошенко - 91

000004 (Авдеевка) - Зеленский - 243; Порошенко - 414

000005 (Верхнеторецкое) - Зеленский - 72; Порошенко - 101

000006 (Очеретино) - Зеленский - 233; Порошенко - 123

Округ №46

000002 (Спорное) - Зеленский - 126; Порошенко - 38

000003 (Северск) - Зеленский - 108; Порошенко - 44

000005 (Зайцево) - Зеленский - 107; Порошенко - 116

000006 (Бахмут) - Зеленский - 393; Порошенко - 266

000007 (Новолуганское) - Зеленский - 49; Порошенко - 79

000009 (Бахмутское) - Зеленский - 51; Порошенко - 30

000010 (Бахмут) - Зеленский - 115; Порошенко - 73

000011 (Часов Яр) - Зеленский - 229; Порошенко - 478

000012 (Часов Яр)- Зеленский - 61; Порошенко - 67

000013 (Соледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 173

Округ №47

000001 (Малиновка) - Зеленский 36, Порошенко - 11

Округ №48

000002 (Краматорск) - Зеленский - 260; Порошенко - 250

000003 (Краматорск) - Зеленский - 518; Порошенко - 769

Округ №49

000001 (Константиновка) - Зеленский - 341; Порошенко - 329

000002 (Воздвиженка) - Зеленский - 63; Порошенко - 44

000003 (Мемрик) - Зеленский - 49; Порошенко - 214

000004 (Тарасовка) - Зеленский - 113; Порошенко - 97

Округ №50

000001 (Золотой Колодезь) - Зеленский - 39; Порошенко - 41

000002 (Покровск) - Зеленский - 205; Порошенко - 169

Округ №52

000001 (Торецк) - Зеленский - 102; Порошенко - 248

000002 (Новогродское) - Зеленский - 69; Порошенко - 96

000003 (Мироновский) - Зеленский - 56; Порошенко - 98

Округ №57

000002 (Мариуполь) - Зеленский - 343; Порошенко - 211

000003 (Ломакино) - Зеленский - 220; Порошенко - 189

000004 (Мариуполь) - Зеленский - 619; Порошенко - 417

000005 (Мариуполь) - Зеленский - 366; Порошенко - 273

Округ №59

000001 (Новогродовка) - Зеленский - 80; Порошенко - 41

000002 (Зеленый Гай) - Зеленский - 34; Порошенко - 99

000003 (Марьинка) - Зеленский - 39; Порошенко - 85

000005 (Новомихайловка) - Зеленский - 49; Порошенко - 115

000006 (Тарамчук) - Зеленский - 26; Порошенко - 185

000008 (Великая Новоселовка) - Зеленский - 202; Порошенко - 155

000009 (Курахово) - Зеленский - 238; Порошенко - 266

000010 (Красногоровка) - Зеленский - 67; Порошенко - 208

000011 (Комышевка) - Зеленский - 116; Порошенко - 90

000012 (Селидово)- Зеленский - 41; Порошенко - 149

000013 (Галициновка) - Зеленский - 96; Порошенко - 207

000014 (Днепроэнергия) - Зеленский - 50; Порошенко - 22

000015 (Угледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 205

Округ №60

000001 (Павлополь) - Зеленский - 200; Порошенко - 216

000002 (Никольское) - Зеленский - 281; Порошенко - 178

000003 (Бердянское) - Зеленский - 109; Порошенко - 124

000004 (Донское) - Зеленский - 73; Порошенко - 100

000009 (Новотроицкое) - Зеленский - 192; Порошенко - 186

000010 (Андреевка) - Зеленский - 72; Порошенко - 93

000013 (Диановка) - Зеленский - 137; Порошенко - 42

000014 (Затишное) - Зеленский - 78; Порошенко - 16

Округ №105

000001 (Счастье) - Зеленский - 205; Порошенко - 179

Округ №106

000001 (Троицкое) - Зеленский - 101; Порошенко - 45

000002 (Северодонецк) - Зеленский - 567; Порошенко - 592

000004 (Северодонецк) - Зеленский - 151; Порошенко - 177

Округ №107

000001 (Попасная) - Зеленский - 227; Порошенко - 242

000002 (Лисичанск) - Зеленский - 144; Порошенко - 132

Округ №112

000002 (Новотошковское) - Зеленский - 82; Порошенко - 159

Округ №114

000001 (Крымское) - Зеленский - 223; Порошенко - 280

000002 (Геевка) - Зеленский - 153; Порошенко - 62

000003 (Станица Луганская) - Зеленский - 333; Порошенко - 213

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%. Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.