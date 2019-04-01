Старые методы уже не работают: соцсети продолжают бурно обсуждать лидерство Зеленского и Порошенко

В социальных сетях пользователи активно высказываются на тему предварительных результатов первого тура выборов президента Украины.

Одна из наиболее распространенных тем – провал старых, стандартных технологий агитации.

"Купить свой канал - уже не достаточно для победы. Палатки и борды, похоже, вообще не нужны. Гораздо выгоднее потратить эти деньги на нормальную кампанию в соцсетях. Рентабельность будет намного выше. Так что ждем в ближайшее время перекраивание бюджетов в штабах и массовый поход политиков в Инстаграм и Ютуб", – пишет блогер Денис Казанский, отмечая результаты не только Владимира Зеленского, но и Игоря Смешко, которого поддерживал Дмитрий Гордон через свои каналы в социальных сетях.

Другая тема – действия нынешней власти, которыми многие объясняют высокий процент проголосовавших за Зеленского.

"Так может всё-таки наконец-то стоит признать, что кампания изначально была провальной. Что линия страха войны в уже воющей пять лет стране не сработает, люди не любят, когда их держат за дурачков, оскорбляют и запугивают. Что вместо совершенно безрезультатной агитации уже сагитированных надо было работать с неопределившимися. Что надо было работать с молодёжью, со средним классом, с бизнесом. И не врать им, давая заранее невыполнимые обещания. Что аферисты и воры в окружении в такой адской концентрации — это не айс. Что можно быть чуть менее жадным и чуть более заботящимся не только о своих интересах", – отмечает Екатерина Золотарева.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 14:00 ЦВК обработано уже 78% протоколов, Владимир Зеленский получает 30,4% голосов, а Петр Порошенко – 16,08%.