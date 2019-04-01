Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, идет подсчет голосов

В воскресенье, 31 марта, в Украине состоялся первый тур очередных выборов президента.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию - читайте главные и актуальные новости, комментарии, мнения экспертов, фото и видео из участков для голосования.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Однако официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство (50% + 1 голос), тогда будет назначен второй тур, который состоится 21 апреля. Результаты второго тура, если он понадобится, будут опубликованы до 4 мая.

Смотрите таблицу голосования в режиме онлайн

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1 апреля

01:55. еще несколько интересных цифр. Наши коллеги из "Радио Свобода" рассказали, как голосовали в Минске. Явка там была небольшая - всего проголосовали 749 граждан Украины. Из них за Зеленского отдали 281 голос, за Порошенко - 206, за Бойко - 58, за Вилкула - 56, Смешко - 43, Гриценко - 42, Юлию Тимошенко - 31

01:50. интересные заявления звучат из штаба Юлии Тимошенко. Нардеп Сергей Соболев заявил, что по результатам параллельного подсчета голосов Тимошенко идет на втором месте. В штабе ЛедиЮ обработали уже 63,51% протоколов и по результатам их подсчетов Владимир Зеленский получил 28,1% голосов, Юлия Тимошенко - 16,1%, Петр Порошенко - 15,2%

01:35. как реагировали на голосование лидеры первого тура. "Апостроф" собрал комментарии первой пятерки

01:18. отметим, что голосование в некоторых странах Южной Америки и в США еще продолжается

01:11. пожалуй, самый малочисленный избирательный участок был в Антарктиде на станции "Академик Вернадский". В СМИ появились результаты голосования в самой южной части планеты

31 марта



23:18. Зеленский рассказал, что скажет на первой встрече с Путиным. А также дерзко ответил Порошенко на "марионетку Коломойского".



23:02. Тем временем обнародованы окончательные результаты национального экзит-пола: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.



22:58. Украинцы делятся своими впечатлениями от предварительных результатов выборов. Главная мысль - победа Зеленского - это проявление демократии.



22:50. В "Батьквищине" объявили результаты паралельного подсчета голосов. После обработки 29% протоколов, Тимошенко таки выходит во второй тур.



21:55 В полиции сообщили об открытии 31 уголовного производства из-за нарушений на выборах. Также составлены 18 админпротоколов.

21:50. В Польше из-за большого количества желающих отдать свои голоса на выборах президента Украины, избиркомы закрылись с целой толпой избирателей. Голосование продолжается после закрытия. Закон такое разрешает.

Фото - ЕП.





21:42 Центризбирком опубликовал данные по явке на выборах по состоянию на 20:00. На выборы пришли 63,92% избирателей.



21:32 Порошенко после первых результатов внезапно обратился к сторонникам Зеленского, с просьбой услышать его.



21:00 Зеленский поблагодарил украинцев, заявив, что результата первого тура - только шаг к большой победе.



20:38. у Тимошенко обнародовали собственный экзит-пол, по результатам которого во второй тур выходят Зеленский и Тимошенко

20:05. первые данные зкзит-полов. Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

20:00. избирательные участки уже закрыты. Но люди, которые в 19:55 зашли внутрь, еще могут проголосовать

19:35. через 20 минут избирательные участки в Украине будут закрыты на вход. А в 20:00 будут опубликованы результаты экзит-полов

18:47. в ЦВК много журналистов, а возле Центризбиркома уже замечены автобусы с Нацгвардией

18:42. голосование за президента состоялось даже в Антарктиде. На станции "Академик Вернадский", расположенной в 15 000 км от Киева, в голосовании приняли участие 34 гражданина Украины - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции. В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в ЦИК. Оригиналы бюллетеней и протокола будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года.

18:30. Появились новые данные по нарушениям на выборах. У Зеленского говорят о тысячах жалоб от людей

17:58. В Киеве сорвали выборы на участке в Лукьяновском СИЗО. Для заключенных не было ни урн, ни бюллетеней.Выборы в СИЗО стартовали только после визита уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой.

17:40 У Зеленского рассказали, готов ли он к дебатам перед вторым туром выборов.



17:08 Кандидат в президенты Олег Ляшко попал в серьезный скандал на выборах. Ему грозит 3 года тюрьмы. Подробности.

16:50 Стало известно, какие нарушения чаще всего фиксируют на выборах в Украине.



16:39 В Минске (Беларусь) российских журналистов не пустили на избирательные участки, где проходят выборы президента Украины.

16:21. выборы президента Украины стартовали в Вашингтоне, США. Посольство Украины показало первых избирателей.

16:11. политическую активность также выявыли украинцы в Польше. По состоянию на 12:00 там проголосовали 1145 из 16 971 избирателя. Данные от посла Украины Андрея Дещицы.



15:53. свежие данные от полиции. По состоянию на 15.00 зарегистрировано 649 событий, связанных с нарушением избирательного процесса

15:33. по данным на 15:00, явка по Украине составила 45,22%. Лидирует Сичеславская область - 48,09%. Меньше всего людей пока проголосовало в Ивано-Франковской области - 31,81%

15:23. Как голосуют киевляне. Фото - Евгений Котенко / Апостроф

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15:07. Огромные очереди не только в Праге, а также в Берлине и Таллине. "Приятно видеть, как много граждан Украины хотят проголосовать на выборах Президента Украины в Эстонии", - пишет в Twitter посол Украины в Эстонии Марьяна Беца

14:59. Брифинг Зеленского начнется в 20:30

14:57. Несколько эксклюзивных фото из штаба Зеленского

14:48. В Чехии настоящий ажиотаж. Желающих проголосовать в Праге очень много. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис

14:15. У здания ЦИК заметили "титушек". Фото из соцсетей.

14:04 Народный депутат Максим Саврасов во время брифинга в штабе Петра Порошенко сообщил, что с начала голосования больших нарушений не зафиксировано, передает корреспондент "Апострофа".

"Большое количество мелких нарушений, которые касались открытия участков: на некоторые участки не пускали наших наблюдателей к работе. Все нарушения, зафиксированные на 8:00 утра, на 8:30 были решены", - сказала Саврасов.

По его словам, у БПП подготовили 30 тысяч наблюдателей и 30 тысяч членов комиссий.

13:20 А вот так голосуют на войне. Фото командира батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслава Власенко.

13:06 Порошенко пришел проголосовать с семьей.

12:45 Свежие данные от полиции о нарушениях.

12:37 По состоянию на 11 часов общая явка по стране - 16,35 %.

12:01 Первый серьезный инцидент.

11:29 А вот и Зеленский пришел.

11:27 Мнение белорусского блогера про выборы в Украине:

10:48 Берлин и Вена тоже стартовали

10:44 Очередь к участку в Варшаве

10:28 Тимошенко, Ляшко и Тягнибок уже проголосовали.

10:21 По данным "Думской" в Одесской области в Подольске на избирательном участке в вагонном депо один из членов комиссии от кандидата в президенты оказался пьяным.

В Измаиле два участка — в политехническом лицее и гуманитарном университете — вовсе не начали работу из-за проблем с печатями. Оказалось, комиссиям выдали печати других участков.

10:03 Кличко приехал голосовать на велосипеде.

09:54 "ОПОРА" сообщает о нарушениях на Волыни.

В селе Новостав Гороховского района наблюдателя не пустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии на участке №070091. Аналогичная ситуация произошла на участке №560530 (село Остриев Млынивского района Ровенской области).

"Председатель комиссии сказала, что "согласно законодательству не имели права пускать". На УИК наблюдатель прибыл в 7:20 утра, двери на участок были закрыты. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель участковой избирательной комиссии. Несмотря на повторные обращения до начала голосования (8:00) наблюдателя не пустили на утреннее заседание", - говорится в сообщении.

На избирательном участке №650386 в селе Нижние Серогозы в пределах 185-го избирательного округа в Херсонской области испорчено 1293 бюллетеня: представители комиссии поставили штамп "Выбыл" напротив фамилии кандидата в президенты Александра Мороза.

Также на Волыни ОПОРА зафиксировала первые нарушения, связанные с работой участковых избирательных комиссий и скрытую агитацию, вероятно связанную с тремя кандидатами в президенты.

09:00 Видео с одного из участков в Киеве:

08:01 - В Украине уже открылись избирательные участки. С 8:00 до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов а президенты.

00:13. Пока Украина спит, первыми за президента Украины начали голосовать украинцы в Австралии. Участок, образованный при посольстве в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени 30 марта). Голосование на нем продлится до 20:00 (11:00 по киевскому времени 31 марта). Проголосовать в Канберре могут также украинцы Новой Зеландии. Вскоре заработают большинство участков в азиатских странах

00:10. день тишины нарушался более 150 раз. Об этом заявили в Нацполиции

30 марта

15:01 Перед ЦИК уже готовятся к установке сцены:

14:37 Кое-кому плевать на день тишины.

14:26 Интересная инфографика от портала slovoidilo

10:22 Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о попытке провести провокацию по имитации подрыва авто лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого. СБУ уже проверяет информацию.

29 марта

20:15. сегодня на телеканале UA:Перший были организованы дебаты трех основных кандидатов - Порошенко, Зеленского и Тимошенко. Но в студию пришла только Юлия Тимошенко. Заявив, что "дебаты некого", она развернулась и ушла

18:51. напоминаем, что в субботу, 30 марта, наступает предвыборный "День тишины", когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещения рекламных материалов кандидатов

17:01. о том, как в команде Порошенко усиленно работали по регионам, читайте в статье журналиста Юлии Забелиной

28 марта

14:21. Появились свежие котировки букмекеров на первый тур президентских выборов

13:22. О том, чего ждут на Западе от украинских выборов, в интервью "Апострофу" рассказал немецкий политолог Андреас Умланд.