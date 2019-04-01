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У Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты

понедельник, 01 апреля 2019, 22:02

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка предложил Петру Порошенко принимать участие в дебатах не с Владимиром Зеленским, а с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "Прямо сейчас" на Общественном.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?" — сказал он.

При этом, Руслан Рябошапка не видит смысла в дебатах как таковых.

"Вопрос такой — о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какой-то план на 5 лет — почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", - добавил советник Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Украина и Киев голосовали за Зеленского и Порошенко.

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