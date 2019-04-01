Выборы в Украине: в МВД рассказали о десятках уголовных производств

В день выборов 31 марта и ночь после них в полицию поступило 2 605 обращений по поводу правонарушений, связанных с избирательным процессом: по этим фактам открыто 61 уголовное производство.

Об этом рассказал в ходе брифинга в ЦИК министр внутренних дел Арсен Аваков, передает "Украинская правда".

Глава МВД уточнил, что нарушения не имели системного характера.

"Системных нарушений на выборах мы не увидели. Мы имели значительное количество обращений о нарушениях. В общем, зафиксировано 2605 обращений, в рамках таких обращений есть админпротоколы и открыто 61 уголовное производство", - сказал он.

По его словам, порой нарушения имели "анекдотический" характер, а избежать серьезных нарушений удалось благодаря "игре на опережение" со стороны правоохранителей.

Также министр отметил и работу киберполиции, которая заблокировала попытки влиять на избирательный процесс с IP-адресов в Киеве и городах России.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в свою очередь отметил, что наиболее частым нарушением было фотографирование бюллетеней – 149 эпизодов по стране, подкупов избирателей в три раза меньше – 54.

"Каких-либо уголовных правонарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса, полиция пока не зафиксировала", - подытожил Князев.

Как сообщал "Апостроф", к 17:50 были представлены результаты подсчета Центризбиркомом 88% протоколов. Владимир Зеленский набирает около 30% голосов избирателей, Петр Порошенко – 16%, а Юлия Тимошенко – 13,3%.