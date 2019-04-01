РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 апреля

23:59
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано более 96% - Зеленский побеждает (обновляется)
23:59
​Суд в Киеве неожиданно принял скандальное решение по активам Коломойского
23:48
Опубликованы фото и личные данные российского майора, погибшего в Сирии
23:39
​В сети показали единственного русского, которого боится Зеленский: это не Путин
23:22
Зеленский побил суммарный результат Порошенко и Тимошенко: официальные данные ЦИК
23:13
В Киеве пьяный на элитном авто устроил жесткое ДТП: фото
23:09
Боевики ДНР засветили на Донбассе опасное оружие из России
22:59
​Умер знаменитый украинский режиссер, прославившийся на весь мир
22:38
В Москве полицейский-педофил похитил двух школьниц: фото жертв
22:36
​На Кремль ТВ нашли оригинальное объяснение победе Порошенко
22:02
У Зеленского придумали для Порошенко другого соперника на дебаты
21:58
​На апелляцию по делу о ДТП с Зайцевой назначен авторитетный судья: что о нем известно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский побил суммарный результат Порошенко и Тимошенко: официальные данные ЦИК

понедельник, 01 апреля 2019, 23:22

В понедельник, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия подводит итоги подсчета электронных бюллетеней на выборах президента Украины.

Согласно обнародованным результатам, победил на выборах шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов после обработки более 96% бюллетеней. При этом его ближайший конкурент – Петр Порошенко – немного не дотянул до 16%, но попал во второй тур выборов.

Вместе с тем, Юлия Тимошенко, которой ранее пророчили попадание во второй тур, набирает всего 13,39% и теряет шансы в борьбе за президентское кресло.

Стоит отметить, что Зеленский по результатам первого тура заручился поддержкой большего числа украинцев, чем два главных мастодонта избирательной кампании в Украине. Проценты, которые осталось досчитать, не будуть иметь существенного влияния на результат.

Отметим, что по окончании подсчета электронных бюллетеней, ЦИК приступит к приему и обработке бюллетеней с мокрыми печатками. Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Результаты второго тура будут опубликованы до 4 мая.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, Порошенко пробил психологическую отметку

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Президент не всемогущий: чего Польща ждет от выборов в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: