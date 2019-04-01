Зеленский побил суммарный результат Порошенко и Тимошенко: официальные данные ЦИК

В понедельник, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия подводит итоги подсчета электронных бюллетеней на выборах президента Украины.

Согласно обнародованным результатам, победил на выборах шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов после обработки более 96% бюллетеней. При этом его ближайший конкурент – Петр Порошенко – немного не дотянул до 16%, но попал во второй тур выборов.

Вместе с тем, Юлия Тимошенко, которой ранее пророчили попадание во второй тур, набирает всего 13,39% и теряет шансы в борьбе за президентское кресло.

Стоит отметить, что Зеленский по результатам первого тура заручился поддержкой большего числа украинцев, чем два главных мастодонта избирательной кампании в Украине. Проценты, которые осталось досчитать, не будуть иметь существенного влияния на результат.

Отметим, что по окончании подсчета электронных бюллетеней, ЦИК приступит к приему и обработке бюллетеней с мокрыми печатками. Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Результаты второго тура будут опубликованы до 4 мая.