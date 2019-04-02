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Результаты выборов в Украине: карта голосования по областям

вторник, 02 апреля 2019, 09:01

Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов в первом туре на выборах президента Украины.

На данный момент посчитаны почти 97,8% бюллетеней.

Уже сейчас можно увидеть, за каких из кандидатов голосовали в разных областях.

Так, лидер первого тура выборов, Владимир Зеленский, победил в 19 областях Украины. Лучший результат ему обеспечили жители Днепропетровской области, где он получил поддержку более 45% избирателей.

Участник второго тура, действующий глава государства Петр Порошенко, в свою очередь победил только в двух областях – Львовской и Тернопольской, набрав 35% и 24% голосов избирателей.

Занявшая третье место и потерявшая шансы на второй тур Юлия Тимошенко победила только в Ивано-Франковской области, где ее поддержали 22,58% избирателей.

Занявший четвертое место Юрий Бойко также сумел добиться победы в двух областях. Лучшие результаты ему обеспечили Луганская и Донецкая области. Там он получил 43% и 36% соответственно.

Как сообщал "Апостроф", во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко.

Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля, после подсчета бюллетеней с мокрыми печатками.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Его результаты будут опубликованы до 4 мая.

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