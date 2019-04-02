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ЦИК почти посчитала 100% голосов на выборах: уже точно известно, кто вышел во второй тур

вторник, 02 апреля 2019, 07:42

Центральная избирательная комиссия завершает подсчет 100% протоколов по результатам голосования в первом туре выборов президента. Победу, как и ожидалось, одержал Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Так, согласно официальным результатам комиссии, после подсчета 97,76% бюллетеней, голоса избирателей в Украине были распределены следующим образом:

1. Владимир Зеленский - 30,26%

2. Петр Порошенко - 15,92%

3. Юлия Тимошенко - 13,38%

4. Юрий Бойко - 11,66%

5. Анатолий Гриценко - 6,92%

Именно Зеленский и Порошенко проходят во второй тур, так как бюллетени, которые осталось посчитать, уже не позволят Тимошенко догнать действующего главу государства.

Отметим, что по окончании подсчета электронных бюллетеней, ЦИК приступит к приему и обработке бюллетеней с мокрыми печатками. Официальные результаты выборов будут объявлены 10 апреля.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля. Результаты второго тура будут опубликованы до 4 мая.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 апреля были опубликованы данные экзит-полов, согласно которым победу в первом туре президентских выборов одержал шоумен Владимир Зеленский. Он набирал 30,6% голосов избирателей.

Вторым в президентской гонке по опросам стал действующий гарант Петр Порошенко с 17,8%. Следом глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко – у нее 14,2%.

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