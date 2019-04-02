Украинцы устроили в сети массовый флешмоб под выборы: что известно

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова запустила в соцсетях флешмоб, посвященный выборам президента Украины.

В частности, она призвала прошедших во второй тур кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко прийти на дебаты.

"Как избиратель, я хочу услышать, как думает, реагирует, утверждает человек, который собирается выступать от имени страны. У меня есть право. #Хочубачитидебати", - написала Кольцова.

Под ее сообщением в Facebook уже собралось более тысячи реакций.

Напомним, что советник Зеленского Руслан Рябошапка предложил Порошенко принимать участие в дебатах не с самим Зеленским, а с олигархом Игорем Коломойским.

Ранее "Апостроф" сообщал, что НОТУ пригласила кандидатов на пост президента Украины Зеленского и Порошенко принять участие в дебатах.