В поисках волшебной палочки: известный журналист объяснил результаты выборов

Победа Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов в Украине объясняется тем, что люди находятся в поисках альтернативного "волшебника", который сможет быстро улучшить ситуацию в стране.

Об этом "Апострофу" рассказал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, результаты выборов можно охарактеризовать с разных сторон.

"Первое - это поиск альтернативы, альтернативного волшебника. Этот волшебник оказался без волшебной палочки - давайте нам нового, он с ними ничего общего не имеет и точно сделает нам чудо. Мы же видели по телевизору, видели в кино, как он прекрасно этой волшебной палочкой работает. Вот теперь будет у нас праздник и просто кино", – говорит Портников.

Другой важный момент, по его мнению, заключается в расхождении интересов части населения, которая считает главной проблемой Украины войну, с другой частью, которая считает главным решение вопросов коррупции, экономики и социального обеспечения.

"Почему так? Потому что оппозиции не остается ничего другого, как говорить о социальной сфере и коррупции, потому что у власти - монополия на войне, это логично", – резюмировал журналист.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Виталием Портниковым: Украинцы выбирают не президента, а волшебника.