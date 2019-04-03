Зеленский против Порошенко: на что могут повлиять дебаты между кандидатами

Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским ни коем образом не повлияют на выбор большинства украинцев во втором туре президентских выборов в Украине.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

"Когда мы говорим, нужны ли дебаты, в первую очередь нужно дать ответ - а для чего. Неужели победа в дебатах действующего президента Петра Порошенко, на что, вероятно, и рассчитывает его штаб как на козырь в борьбе с уже фактически на 100% его оппонентом во втором туре - Владимиром Зеленским, станет индульгенцией за грехи, за те пять лет правления страной, те достижения, те реформы, плюсы и минусы, вменяемые ему оппонентами как негатив. То есть, неужели его победа над Зеленским в дебатах перечеркнет все то, против чего голосовали украинцы, отдавая свои голоса оппозиционным силам. Если быть объективным, пожалуй, нет", - сказал он.

Он уточнил, что если команда Порошенко рассчитывает, что двухчасовые дебаты помогут поменять выбор украинцев во втором туре, то зря.

"83% всех избирателей в первом туре проголосовали за всех политиков, которых можно объединить понятием "оппозиция к власти". Так вот позиция избирателя по отношению к провластному кандидату сформирована за счет дебатов, за счет предвыборной кампании или же по итогам пяти лет пребывания кандидата у власти? 83% избирателей, которые жили в Украине в течение этих пяти лет, испытали на себе все реформы и не поддерживают действующего президента. Так способны ли дебаты в течение двух часов изменить их мнение? Это просто показ мастерства владения словом", - добавил эксперт.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.