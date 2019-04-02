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Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 100% - Зеленский победил

четверг, 04 апреля 2019, 06:01

В Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Вашему вниманию официальные результаты Центризбиркома.

В УКРАИНЕ ВЫБИРАЮТ ПРЕЗИДЕНТА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО, ВИДЕО И КОММЕНТАРИИ

Владимир Зеленский
30,24%
Петр Порошенко
15,95%
Юлия Тимошенко
13,40%
Юрий Бойко
11,67%
Анатолий Гриценко
6,91%

Обработано 100% бюллетеней.

1. Владимир Зеленский - 30,24%,

2. Петр Порошенко - 15,95%,

3. Юлия Тимошенко - 13,39%.

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур.

Напомним, по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%.

Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.

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