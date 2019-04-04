РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 апреля

17:18
Украинская певица открыла модное заведение в центре Москвы
17:17
Эксперт считает, что Порошенко подловил Зеленского с дебатами: в чем подвох
17:10
Встали и ушли: в Украине резко высказались о виновных в "деле Мораеса"
17:08
Стало известно, как Порошенко отговаривали от дебатов с Зеленским
17:00
Гороскоп на завтра: Тельцам стоит взять выходной, а Весы будут лениться
16:47
Подрыв авто сотрудника разведки в Киеве: появилась реакция ГПУ
16:32
Уже готовятся: в сети показали фото с военными у стадиона "Олимпийский" в Киеве
16:25
В России рассказали, как Путин может создать "президентский" хаос и уничтожить Украину
16:18
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций
16:15
Конкурент Притулы: известный шоумен хочет провести дебаты между Зеленским и Порошенко
16:09
Нардеп просит силовиков проверить деятельность Херсонской и Николаевской таможень
16:03
Стала известна причина смерти Георгия Данелии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, как Порошенко отговаривали от дебатов с Зеленским

четверг, 04 апреля 2019, 17:08

Кандидата в президенты Петра Порошенко категорически отговаривали участвовать в дебатах с Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге в четверг, 4 апреля, заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Было много разных вариантов текстов... Это личное и принципиальное решение Порошенко - согласиться идти на стадион. Была дискуссия, было много голосов против", - сказал он.

По его словам, Порошенко согласился на условия Зеленского только из уважения к его электорату. Ведь стадионы, по мнению Медведева, "непригодны для политики", потому что ассоциируются с диктаторами, например, Гитлером, проводил на стадионе съезд нацистской партии.

Спикер также отметил, что в речи Порошенко нет ни одного требования, поскольку кандидаты в президенты не должны выдвигать никаких условий.

"Если бы мы, условно говоря, не хотели проводить дебаты, мы тоже могли бы составить достаточно длинный список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать: пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал Томос термосом... За его унизительные шутки еще в те времена, когда он гастролировал в Москве и постоянно шутил над нелепыми хохлами", - отметил он.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первый тур выборов президента Украины: онлайн трансляция, ЦИК на финишной прямой

Тревожные сигналы не только для Порошенко: почему украинцы голосуют за Зеленского

Пинг-понг Зеленского, официанты-бодигарды Порошенко и тайная комната Тимошенко: репортаж из штабов кандидатов

Выборы президента 2019: как голосовать и что нельзя делать в кабинке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: