Стало известно, как Порошенко отговаривали от дебатов с Зеленским

Кандидата в президенты Петра Порошенко категорически отговаривали участвовать в дебатах с Владимиром Зеленским.

Об этом на брифинге в четверг, 4 апреля, заявил спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Было много разных вариантов текстов... Это личное и принципиальное решение Порошенко - согласиться идти на стадион. Была дискуссия, было много голосов против", - сказал он.

По его словам, Порошенко согласился на условия Зеленского только из уважения к его электорату. Ведь стадионы, по мнению Медведева, "непригодны для политики", потому что ассоциируются с диктаторами, например, Гитлером, проводил на стадионе съезд нацистской партии.

Спикер также отметил, что в речи Порошенко нет ни одного требования, поскольку кандидаты в президенты не должны выдвигать никаких условий.

"Если бы мы, условно говоря, не хотели проводить дебаты, мы тоже могли бы составить достаточно длинный список, за что должен был бы извиниться Зеленский. Мы бы могли сказать: пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал Томос термосом... За его унизительные шутки еще в те времена, когда он гастролировал в Москве и постоянно шутил над нелепыми хохлами", - отметил он.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.