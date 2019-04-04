В ожидании боя гладиаторов: появились меткие фотожабы на дебаты Зеленского и Порошенко

Эмоции украинцев в связи с видеообращением Владимира Зеленского к Петру Порошенко о дебатах, не утихают.

На этот раз в сети поделились меткими фотожабами на этот счет.

В частности, на одной из них изображен известный украинский певец Олег Винник. На фотожабе с его изображением надпись гласит: "Стадионы в этой стране собираю только я!"

Напомним, в среду, 3 апреля, Владимир Зеленский выступил со скандальным видеообращением к Петру Порошенко, выдвинув ряд условий для участия в дебатах. Так, одним из требований было, чтобы Порошенко публично извинился за "марионетку Коломойского" и то, то дебаты обязательно должны проходить на НСК "Олимпийский".

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.