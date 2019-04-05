Битва анализов: у Порошенко выдвинули претензии к Зеленскому

В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко обвинили Владимира Зеленского в том, что он не сдержал обещания, данного в рамках предвыборных дебатов.

"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами", - уточнил спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

По его словам, в связи с этим, штаб Порошенко рекомендует Зеленскому прийти к осознанию того, что предвыборная кампания "это не шоу, это момент серьезного выбора для страны и ее граждан".

"Если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то должен сдавать анализы не "понарошку" и не выборочно. Он должен сделать все, что положено по медицинским протоколом, чтобы исследовать вопрос о наркотической и алкогольной зависимости", - добавил представитель штаба Порошенко.

Подробнее о бесполезности дебатов в украинских реалиях, читайте в материале "Апострофа": Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко.